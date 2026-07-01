Chiều 24/7, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than (Lai Châu) cho biết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tích cực xây dựng nhà ở cho 24 hộ dân bị mất nhà do lũ quét tại bản Chít.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang xây dựng những ngôi nhà mới cho người dân Mường Than. Ảnh: Xã Mường Than

Theo ông Hùng, mỗi căn nhà thuộc loại nhà cấp 4, có diện tích khoảng 80m² được xây dựng trên lô đất 200m², trị giá khoảng 400 triệu đồng. Việc xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân vào ở trước ngày 30/8.

Cũng theo vị lãnh đạo địa phương, khu đất được chọn xây dựng khu tái định cư (TĐC) cho 24 hộ dân rộng khoảng 10.000m2 nằm ở bản Sân Bay, cách hiện trường lũ quét cuốn trôi nhà cửa tại bản Chít khoảng 7km.

Các chiến sĩ được chia thành nhiều ca, kíp thi công để đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Xã Mường Than

“Hiện nay, các hộ dân mất nhà cửa do bị lũ cuốn trôi hoặc bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở đang được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời đến các điểm trường học, trạm y tế trên địa bàn xã Mường Than và xã Pắc Ta. Chính quyền địa phương cũng lập các bếp ăn dã chiến tại các điểm sơ tán tạm thời để phục vụ bữa ăn cho bà con nhân dân”, ông Hùng thông tin.

Trước đó, vào sáng ngày 17/7, trận lũ quét xảy ra tại bản Chít, xã Mường Than (Lai Châu) đã cuốn trôi và làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà, khiến 8 người tử vong, 10 người bị thương và nhiều tài sản bị thiệt hại.

Lực lượng thi công làm việc không quản ngày đêm. Ảnh: LLVT Lai Châu

Ngày 19/7, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Công trình được giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực hiện, kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Ngay sau đó, các phương tiện, máy móc đã được huy động để san lấp mặt bằng, bố trí hạ tầng khu TĐC và xây dựng 24 căn nhà. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều ca, kíp làm việc xuyên ngày đêm để sớm hoàn thành dự án.

Những căn nhà được xây dựng kiên cố. Ảnh: LLVT Lai Châu

Sáng 21/7, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi nhân dân, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than.

Tại đây, Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đồng hành cùng bà con; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành huy động tối đa nguồn lực để chăm lo đời sống người dân, bảo đảm mọi gia đình đều được hỗ trợ kịp thời, theo đúng quy định.

Nhiều khung nhà đã được dựng lên. Ảnh: Xã Mường Than

Hiện tại, một số căn nhà đã hoàn thành phần thô móng, dựng khung thép, lợp mái. Trên công trường, các chiến sĩ liên tục vận chuyển gạch, xi măng, cát, đá để gấp rút hoàn thiện phần tường.