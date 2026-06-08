TPHCM dự kiến khởi công cầu Vàm Thuật vào quý 4/2027 nhằm kết nối phường An Phú Đông với khu vực trung tâm thành phố. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, góp phần tháo gỡ những khó khăn về giao thông mà người dân ven sông phải đối mặt nhiều năm qua.

Khi cầu Vàm Thuật được xây dựng, người dân khu vực An Phú Đông sẽ không còn phải di chuyển đường vòng hơn 7km để vào trung tâm thành phố.

Cầu An Phú Đông hiện là tuyến kết nối quan trọng giúp người dân khu vực An Phú Đông tiếp cận trung tâm TPHCM mà không phải di chuyển đường vòng. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, cây cầu đang chịu áp lực giao thông lớn, thường xuyên ùn ứ vào các khung giờ cao điểm và bộc lộ dấu hiệu xuống cấp.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều loại rác thải bị vứt ngổn ngang dọc thành cầu và trên mặt đường, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, phản cảm.

Sau hơn 6 năm đưa vào sử dụng, mặt cầu xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp với các vết nứt, ổ gà và những mảng nhựa đường bị hư hỏng. Nhiều đoạn đường gồ ghề khiến việc lưu thông của người dân gặp không ít khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nghi (ngụ phường An Phú Đông, TPHCM) cho biết cầu An Phú Đông hiện có mặt cầu khá hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Theo bà, đây là tuyến kết nối quan trọng của người dân khu vực với trung tâm thành phố; nếu không lưu thông qua cây cầu này, nhiều người phải đi đường vòng xa hơn.

Bà Nghi mong muốn chính quyền sớm triển khai xây dựng cầu Vàm Thuật nhằm rút ngắn quãng đường và tạo điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn hơn cho người dân.

Cầu Vàm Thuật sẽ kết nối đường Vườn Lài với đường Đặng Thùy Trâm. Tại đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung), dự án nâng cấp và sửa chữa mặt đường đang được triển khai, trong đó có hạng mục nâng cao nền đường nhằm giảm tình trạng ngập nước khi triều cường xảy ra.

Người dân cho biết tuyến đường Đặng Thùy Trâm thường xuyên ngập khi triều cường hoặc sau những cơn mưa nhỏ. Trong thời gian thi công nâng cấp, việc đi lại càng khó khăn do mặt đường xuất hiện bùn đất và nước đọng. Khu vực này tập trung nhiều nhà trọ sinh viên do nằm gần các trường đại học.

Em Hồ Nguyễn Anh Khoa (ngụ phường An Phú Đông) cho biết hiện nay mỗi ngày đến trường, em phải di chuyển vòng qua cầu An Phú Đông với quãng đường khoảng 6-7km.

Theo Khoa, nếu cầu Vàm Thuật được xây dựng, quãng đường đi học sẽ được rút ngắn đáng kể. Đồng thời, việc nâng cấp đường Đặng Thùy Trâm sẽ góp phần cải thiện tình trạng ngập nước thường xuyên xảy ra vào mùa mưa.

Theo Ban Giao thông TPHCM, dự án cầu Vàm Thuật đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, dự kiến trình cấp có thẩm quyền xem xét vào quý 3/2026. Nếu được thông qua, các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Dự án dự kiến khởi công vào quý 4/2027 và hoàn thành vào năm 2029.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.136 tỷ đồng, dự án cầu Vàm Thuật dành hơn 800 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là phường An Phú Đông, nơi dự kiến thực hiện phần lớn khối lượng giải tỏa phục vụ dự án.