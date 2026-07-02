Ngày 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cùng liên danh nhà thầu đã triển khai hạ lồng thép để thi công tường vây tại ga ngầm ST10.

Ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (thuộc MAUR) cho biết, cùng với nhà ga ST5 (ga Lê Thị Riêng), nhà ga ngầm ST10 là một trong những ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây chính là vị trí xuất phát của 2 TBM, phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo.

Công trường thi công nhà ga ST10 dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: TK

"Để các TBM có thể triển khai đào hầm, việc xây dựng và đào nhà ga phải được thực hiện đồng bộ. Trong đó, tường vây là một trong những hạng mục kỹ thuật đầu tiên, giữ vai trò tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các công đoạn tiếp theo", ông Vịnh cho biết.

Tại ga ngầm ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến khoảng 534m, với thời gian thi công ước tính 6 tháng. Hiện nay, MAUR cũng đang triển khai thi công tại nhà ga ST5.

Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8, sau khi hoàn thành việc phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ tiếp tục thi công đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến.