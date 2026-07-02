Ngày 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cùng liên danh nhà thầu đã triển khai hạ lồng thép để thi công tường vây tại ga ngầm ST10.
Ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (thuộc MAUR) cho biết, cùng với nhà ga ST5 (ga Lê Thị Riêng), nhà ga ngầm ST10 là một trong những ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây chính là vị trí xuất phát của 2 TBM, phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo.
"Để các TBM có thể triển khai đào hầm, việc xây dựng và đào nhà ga phải được thực hiện đồng bộ. Trong đó, tường vây là một trong những hạng mục kỹ thuật đầu tiên, giữ vai trò tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn và điều kiện thi công cho các công đoạn tiếp theo", ông Vịnh cho biết.
Tại ga ngầm ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến khoảng 534m, với thời gian thi công ước tính 6 tháng. Hiện nay, MAUR cũng đang triển khai thi công tại nhà ga ST5.
Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8, sau khi hoàn thành việc phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ tiếp tục thi công đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến.
|Dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), với tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, chính thức khởi công vào ngày 15/1/2026. Dự án có tổng chiều dài gần 11,27km, bao gồm 9,3km đi ngầm và 2km đi trên cao. Toàn tuyến quy hoạch 10 ga ngầm và 1 khu depot.