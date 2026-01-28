Mô hình linh vật ngựa cao 7m, dài 9m đang được hoàn thiện tại xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (phường An Phú Đông, TPHCM). Mô hình này sẽ được trưng bày tại cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ.

Mô hình nặng khoảng 2 tấn, được thiết kế theo hình tượng ngựa sắt của Thánh Gióng, tích hợp hệ thống mô-tơ trong khung thép giúp đầu và chân ngựa có thể chuyển động. Nghệ nhân khéo léo tạo hình phần thân linh vật bằng nhiều khối rời dễ lắp ráp.

Theo nghệ nhân Văn Tòng, sau hơn một tháng thi công, mô hình linh vật ngựa đang dần hoàn thiện.

“Công đoạn làm phần đầu linh vật là khó nhất, đòi hỏi tay nghề cao để thể hiện được thần thái dũng mãnh của chiến mã”, nghệ nhân Văn Tòng nói.

Nghệ nhân gắn mô-tơ trong khung thép mô hình để linh vật ngựa có thể cử động đầu và chân. Ngoài ra, các tiểu cảnh khác cạnh mô hình linh vật cũng được thiết kế kết hợp chuyển động cơ học, đèn LED, công nghệ 3D mapping và AR để tạo nên phiên bản ngày và đêm.

Phối cảnh cổng chào với hình ảnh linh vật ngựa tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Ngoài mô hình ngựa khổng lồ, nhiều linh vật ngựa với kích thước và màu sắc khác nhau cũng đang được hoàn thiện để bố trí dọc tuyến đường hoa.

Trấu, nhựa, sơn dạ quang và vật liệu phản quang được sử dụng để vừa tạo nên tính độc đáo vừa đảm bảo hiệu ứng ánh sáng ban đêm.

Tại xưởng của anh Đỗ Thế Bình (phường Hiệp Bình Chánh), gần 20 công nhân đang thi công các linh vật ngựa nhỏ và cổng vòm đại cảnh cuối đường hoa mang tên “Giang sơn cẩm tú”.

Đại cảnh này quy tụ 9 linh vật ngựa trong tư thế phi nước đại, đặt trên bục mô phỏng 3 đường đua, tạo cảm giác chuyển động mạnh mẽ.

Theo anh Bình, các hạng mục hiện tại đã hoàn thiện khoảng 98%, chỉ chờ vận chuyển ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để lắp đặt.

Đại cảnh này sẽ được lắp đặt tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Vào dịp Tết Nguyên đán 2026, đường hoa Nguyễn Huệ có chủ đề ''Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình'', được thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TPHCM.

Đường hoa sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2.