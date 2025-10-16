Video: Wion News

Theo các báo Global Times và Independent, màn trình diễn pháo hoa kéo dài 52 giây do nghệ sĩ Trung Quốc Cai Guo-Qiang thực hiện, với sự tài trợ của công ty trang phục ngoài trời Arc'teryx, đã thắp sáng các sườn núi Himalaya gần Gyantse ở thành phố Shigatse, Tây Tạng hôm 19/9.

Các video về màn trình diễn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy, những cột khói nhiều màu tạo thành hình dạng "con rồng đang bay" trên nền những đỉnh núi phủ tuyết trắng.

Các quan chức tại Tây Tạng ngày 15/10 cho biết, màn pháo hoa trên đã ảnh hưởng tới khoảng 30ha đồng cỏ, để lại các mảnh vụn nhựa và tàn dư pháo hoa chưa được làm sạch kỹ lưỡng. Màn trình diễn này đã gây ra xáo trộn ngắn hạn đối với động vật hoang dã và tổn hại cho đất đai, thảm cỏ.

Những người bị cách chức gồm Bí thư đảng ủy kiêm Giám đốc công an huyện Gyantse, 2 quan chức cấp cao của cơ quan môi trường huyện và thành phố. Arc'teryx và nghệ sĩ Cai đã được lệnh phải bồi thường thiệt hại về môi trường cũng như hỗ trợ phục hồi.

Xưởng nghệ thuật của ông Cai đã đưa ra lời xin lỗi và cho biết sẽ hợp tác với chính quyền địa phương để hỗ trợ phục hồi khu vực.