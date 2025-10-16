Công ty sản xuất máy bay Sikorsky thuộc Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ cho biết dự án cải tạo trực thăng UH-60 Black Hawk thành trực thăng không người lái S-70UAS U-Hawk đã hoàn tất chỉ trong 10 tháng.

Mẫu S-70UAS U-Hawk do công ty Sikorsky phát triển. Ảnh: Lockheed Martin

“S-70 U-Hawk là hệ thống máy bay không người lái tự động (UAS) đa năng, có khoang chứa rộng hơn mẫu Black Hawk thông thường khoảng 25%. Các chuyên gia của Sikorsky đã thay thế khoang lái bằng cửa mở kiểu vỏ sò, đồng thời thay hệ thống điều khiển bay thông thường bằng hệ thống điều khiển điện tử thế hệ 3, tích hợp công nghệ tự động Matrix”, trích thông cáo của hãng Sikorsky.

Theo dữ liệu do hãng Sikorsky công bố, S-70UAS U-Hawk có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như chở các loại hàng hóa kích cỡ lớn như 6 quả tên lửa của hệ thống pháo phản lực HIMARS; làm ‘tàu mẹ’ cho các máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công,… Trực thăng có khả năng bay liên tục trong 14 tiếng mà không cần tiếp nhiên liệu.

Video giới thiệu về mẫu S-70UAS U-Hawk. Ảnh: Lockheed Martin

Rich Benton, Phó Chủ tịch công ty Sikorky khẳng định, U-Hawk “đã tiếp nối di sản của Black Hawk, vốn là chiếc trực thăng tiện ích hàng đầu thế giới và mở ra cánh cửa cho những khả năng mới của UAS”. Dự kiến, các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của S-70UAS U-Hawk sẽ diễn ra trong năm 2026.