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Chiều 2/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, hàng nghìn người dân từ TP Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng... đổ về TPHCM.

Theo ghi nhận tại tuyến đường Lý Thái Tổ (xã Đại Phước, TP Đồng Nai) hướng về bến phà Cát Lái, tình trạng ùn ứ diễn ra nghiêm trọng. Trong đó, dòng ô tô xếp hàng dài khoảng 2km.

Từ khoảng 15h cùng ngày, dưới cái nắng gay gắt, hàng dài ô tô cùng xe máy chen chúc, nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Dù có lực lượng điều tiết giao thông, dòng người và phương tiện vẫn phải chịu cảnh "giậm chân tại chỗ".

Ô tô nối đuôi hướng về bến phà Cát Lái phía bờ Đồng Nai.

Để qua được bờ TPHCM, các tài xế ô tô phải chấp nhận xếp hàng nhẫn nại hơn 1 giờ. Trong khi đó, người đi xe máy cũng mất khoảng 20 đến 30 phút mới có thể chạm tay vào chiếc vé lên phà.

Nhiều người nôn nóng đã quyết định xuống xe, đi bộ dưới nắng gắt để đến mua vé phà trước.

Để hỗ trợ người dân, nhân viên bến phà Cát Lái phải bán vé lưu động ngay trên đường Lý Thái Tổ. Họ len lỏi giữa dòng phương tiện ken đặc, đến từng đầu ô tô, rà từng hàng xe máy để thu tiền và giao vé tận tay.

Anh Trần Minh Quân (phường Sài Gòn, TPHCM) chia sẻ: "Gia đình tôi đi chơi ở Vũng Tàu vào dịp lễ. Chúng tôi cố tình chọn khung giờ giữa chiều để né kẹt xe, nhưng không ngờ đến đây vẫn không thoát nổi. Nắng nóng hầm hập, con nhỏ trên xe ngột ngạt khóc suốt, còn phía trước thì dòng xe nhích từng chút. Kỳ nghỉ vui thật nhưng hành trình quay trở lại thành phố đúng là gian nan".

Chị Lê Thị Ngọc Bích mặc kín mít, điều khiển xe máy hòa cùng dòng phương tiện. "Tụi mình chen từ ngoài ngã ba vào tới gần cổng phà mất gần nửa tiếng. Đứng giữa đường vừa nóng vừa hít khói xe muốn ngất xìu. Ai cũng tranh thủ về sớm để mai đi làm lại, thành ra ai cũng vội, nhích từng chút một rất vất vả", chị Bích nói.

Dưới nắng nóng hầm hập và khói bụi, nhiều em nhỏ mệt mỏi, ngủ gật hay khóc quấy trên xe khi cùng cha mẹ trở lại TPHCM.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Phà Thanh niên xung phong (đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành bến phà Cát Lái) cho biết, áp lực giao thông ngày cuối lễ tại các bến phà rất lớn.

Theo ông Thắng, tại bến phà Cát Lái, ngày thường đơn vị phục vụ khoảng 36.000 lượt khách (trong đó có khoảng 1.500 lượt ô tô). Tuy nhiên, vào các ngày lễ, lượng khách tăng vọt lên bình quân 48.000 lượt (trong đó ô tô tăng lên 2.200 lượt). Để giải tỏa lượng khách tăng đột biến này, xí nghiệp đã huy động tối đa 7 phà (tải trọng từ 60 - 200 tấn), vận hành liên tục 240 chuyến đôi/ngày.

Dù bến phà đã chạy hết công suất và lực lượng chức năng nỗ lực điều tiết, tình trạng dồn ứ tại các ngõ vào phà Cát Lái phía bờ Đồng Nai dự báo sẽ còn tiếp diễn đến chiều tối cùng ngày.