Sáng nay, lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin được Bộ Công an tổ chức trên toàn quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự và phát biểu chỉ đạo.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới điểm cầu công an 34 tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu công an cấp xã trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: VGP/Thu Giang

Đây là một hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), đồng thời triển khai Kế hoạch số 51-KH/ĐUCA ngày 24/4 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 8/6 của Bộ Công an.

Những cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ

Ngay tại lễ phát động, những thông báo kết quả giám định ADN được trao tận tay thân nhân liệt sĩ đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt xúc động.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận, đối sánh mẫu ADN, qua đó phát hiện và công nhận danh tính đối với 25 trường hợp liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ. Ảnh: VGP/Thu Giang

Từ kết quả đối sánh ADN, Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đã thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ đối với liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết - người đang được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết sinh năm 1953, quê Hải Dương (cũ), nhập ngũ tháng 2/1971, cấp bậc Binh nhất, chiến sĩ đơn vị V104/F7, B2, hy sinh ngày 3/9/1971.

Cùng với đó, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã ban hành quyết định xác định danh tính đối với 2 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp gồm: liệt sĩ Đoàn Văn Khải, sinh năm 1950, quê Ninh Bình, cấp bậc Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng, đơn vị Đại đội 800 KB, hy sinh ngày 3/10/1972; liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, sinh năm 1952, quê Thanh Hóa, cấp bậc Trung đội phó, đơn vị Nam bộ, hy sinh ngày 20/10/1972.

“Đó không chỉ là niềm vui rất lớn của 3 gia đình mà còn là niềm vui chung của toàn dân, nhất là những người đã và đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động chia sẻ.

Theo Phó Thủ tướng, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho thấy dù chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước và nhân dân vẫn luôn nỗ lực để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương, đất nước.

Ứng dụng công nghệ để chạy đua với thời gian

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm của Bộ Công an trong việc chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN.

Thời gian qua, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào cơ sở dữ liệu, qua đó xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng quà cho thân nhân liệt sĩ. Ảnh: VGP/Thu Giang

Phó Thủ tướng cũng biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, những nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức triển khai nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng này.

Nhấn mạnh Chiến dịch “500 ngày đêm” đang bước vào giai đoạn có tính quyết định, Phó Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ phía trước vẫn còn rất lớn.

Hiện nay, cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

“Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta: vừa là trách nhiệm trước lịch sử, vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bởi nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ nay đã tuổi cao, sức yếu, nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy.

Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhất là các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm kiên trì, quyết liệt. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đóng vai trò rất quan trọng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên, hỏi thăm thân nhân liệt sĩ. Ảnh: VGP/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên, hỏi thăm thân nhân liệt sĩ. Ảnh: VGP/Thu Giang

Huy động sức mạnh toàn xã hội cho hành trình tri ân

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, toàn dân, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, phát huy tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành giá trị văn hóa bền vững, trách nhiệm trong đời sống xã hội, qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tổ chức triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ; bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin; nghiên cứu, đề xuất bổ sung điều kiện trang thiết bị hiện đại để kịp thời thực hiện đồng bộ, khẩn trương khối lượng công việc rất lớn với kết quả cao nhất.

Các đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: VGP/Thu Giang

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp khẩn trương đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong giám định ADN; tăng cường chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tham gia cung cấp thông tin, lấy mẫu sinh phẩm; huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách địa phương và xã hội hóa để tập trung tổ chức triển khai hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Chiến dịch "500 ngày đêm", đó là kết quả thể hiện sâu sắc nhất tấm lòng tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của đất nước.

Phát động đợt cao điểm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, chung tay thực hiện thành công nhiệm vụ thiêng liêng này.

“Tất cả chúng ta hãy hành động bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và quyết tâm cao nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ảnh: VGP/Thu Giang

Hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ảnh: VGP/Thu Giang

Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã trực tiếp chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với hoạt động lấy mẫu ADN, chương trình cũng triển khai khám bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc cho thân nhân liệt sĩ, tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nhân văn của hành trình tìm lại danh tính cho những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo VGP