''Siêu tàu'' SAR 631 được đóng mới tại Việt Nam và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2024. Tàu dài 63m với nhiều tính năng vượt trội như tầm hoạt động trên 3.000 hải lý, vận tốc tối đa hơn 20 hải lý/giờ, có khả năng hoạt động xa bờ liên tục khoảng 20 ngày.
Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu SAR 631 nằm trong chương trình mục tiêu của Chính phủ nhằm hiện đại hóa lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.
Tàu được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt và xử lý các vụ việc quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn hàng hải của lực lượng cứu nạn, đặc biệt tại khu vực miền Trung và vùng biển quần đảo Hoàng Sa.
Ông Phan Thành Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại TP Đà Nẵng) cho biết, tàu SAR 631 thường xuyên được huy động ứng trực tại các khu vực có diễn biến thời tiết phức tạp để kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.
Điển hình, vào tháng 5/2025, khi làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), tàu SAR 631 đã kịp thời cứu sống 6 thuyền viên trên tàu Công Thành 07 bị chìm. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực có gió cấp 6-7, sóng cao 3-4m, biển động mạnh.
Theo ông Trường, đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc tàu SAR 631 có mặt kịp thời để ứng cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân trên biển.
Hình ảnh tàu cứu nạn SAR 631: