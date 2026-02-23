''Siêu tàu'' SAR 631 được đóng mới tại Việt Nam và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2024. Tàu dài 63m với nhiều tính năng vượt trội như tầm hoạt động trên 3.000 hải lý, vận tốc tối đa hơn 20 hải lý/giờ, có khả năng hoạt động xa bờ liên tục khoảng 20 ngày.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, tàu SAR 631 nằm trong chương trình mục tiêu của Chính phủ nhằm hiện đại hóa lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Tàu được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt và xử lý các vụ việc quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu nạn hàng hải của lực lượng cứu nạn, đặc biệt tại khu vực miền Trung và vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Tàu SAR 631 được xem là "thần hộ mệnh" của ngư dân giữa biển khơi

Ông Phan Thành Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại TP Đà Nẵng) cho biết, tàu SAR 631 thường xuyên được huy động ứng trực tại các khu vực có diễn biến thời tiết phức tạp để kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển.

Điển hình, vào tháng 5/2025, khi làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), tàu SAR 631 đã kịp thời cứu sống 6 thuyền viên trên tàu Công Thành 07 bị chìm. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực có gió cấp 6-7, sóng cao 3-4m, biển động mạnh.

Theo ông Trường, đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc tàu SAR 631 có mặt kịp thời để ứng cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân trên biển.

Hình ảnh tàu cứu nạn SAR 631:

Tàu SAR 631 ứng trực tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại TP Đà Nẵng)

Hệ thống thiết bị trên tàu cho phép đội cứu hộ có thể làm việc hiệu quả trong các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn

Bên trong tàu có các phòng chức năng chuyên biệt

Khu vực y tế được trang bị đầy đủ máy móc để sơ cứu và cấp cứu bệnh nhân

Các thiết bị cứu sinh hiện đại được trang bị đầy đủ

Phía đuôi tàu có bãi đáp cho các thiết bị bay hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn

Tàu được trang bị các thiết bị truyền dẫn vệ tinh hiện đại, đảm bảo kết nối thông suốt với đất liền

Tàu có khu vực bếp nấu ăn cho các nhân viên cứu hộ

“Siêu tàu'' này đã nhiều lần vượt sóng dữ, kịp thời cứu ngư dân trong những tình huống sinh tử giữa biển khơi

