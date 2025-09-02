Từ những cano vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã sở hữu nhiều khí tài hiện đại, đa chủng loại, đủ khả năng tác chiến hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Sáng nay, tại lễ diễu binh trên biển chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay hiện đại sẽ đồng loạt xuất hiện, khắc họa bức tranh hùng tráng, khẳng định sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang trên biển.

Trong biên đội diễu binh, nổi bật là máy bay DHC-6 được mệnh danh là “mắt thần trên biển” của Không quân Hải quân. Với tính cơ động cao, khả năng cất hạ cánh trên mặt nước, loại máy bay này thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn.

"Mắt thần của biển" - máy bay DHC-6. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Tàu ngầm Kilo 636, niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam được mệnh danh là “hố đen trong lòng đại dương”. Với hệ thống tên lửa hiện đại, tàu có thể tiêu diệt mục tiêu trên bờ, trên biển, đồng thời có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không đối phương và tự động tìm, tiêu diệt mục tiêu chính xác.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia lễ diễu binh trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Bên cạnh đó, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng, chịu được sóng cấp 12, đủ sức độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ.

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa tham gia diễu binh. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Tàu Lý Thái Tổ. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 với hỏa lực mạnh như pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực, có vận tốc lớn nhất đạt 24 hl/h, được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và mục tiêu ngầm của đối phương.

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 tham gia diễu binh trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Tàu tên lửa 1241RE và tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 được ví như “tia chớp trên biển”, với vận tốc tối đa 43 hl/h, hỏa lực mạnh và hệ thống radar hiện đại, cho phép theo dõi nhiều mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Tàu pháo TT-400TP có thể hoạt động liên tục 30 ngày đêm, tầm hoạt động 2.200 hải lý, trang bị vũ khí hiện đại để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ.

Cùng tham gia diễu binh còn có tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam, cho phép hoạt động độc lập dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết, trực tiếp đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền. Biên đội tàu KN290, KN390 của Kiểm ngư được trang bị hệ thống điều khiển, chỉ huy hiện đại, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát IUU, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Tàu kiểm ngư. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Ngoài ra còn có tàu tuần tra cao tốc SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng, cùng biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực - những lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, trinh sát, khẳng định chủ quyền biển, đảo. Bên cạnh đó, biên đội tàu tìm kiếm cứu hộ đa năng, biên đội tàu bổ trợ và nhiều khí tài hiện đại khác sẽ cùng đồng loạt hiện diện.

Biên đội tàu Bộ đội biên phòng. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Biên đội tàu tìm kiếm cứu hộ đa năng, biên đội tàu bổ trợ. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Lễ diễu binh trên biển không chỉ là màn trình diễn sức mạnh khí tài, mà còn là minh chứng cho ý chí, bản lĩnh làm chủ biển trời của các lực lượng vũ trang Việt Nam. Đó là sự kế thừa và phát triển từ những ngày đầu gian khó, để hôm nay hiện diện một lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - trụ cột bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.