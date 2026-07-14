Isha Ambani mang chiếc túi xách Hermes Sac Bijou Birkin khoảng 52 tỷ đồng. Ảnh: Instagram/Rahul Mishra

Ngày 6/7, Isha Ambani - con gái của người giàu nhất châu Á, tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Rahul Mishra, tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris, Pháp.

Nữ doanh nhân diện thiết kế may đo màu xám của Rahul Mishra, kết hợp cùng bộ trang sức kim cương của Lorraine Schwartz.

Tuy nhiên, món phụ kiện thu hút nhiều sự chú ý nhất là chiếc túi xách Hermes Sac Bijou Birkin.

Túi Hermes Birkin từ lâu đã đại diện cho đỉnh cao của việc sưu tầm túi xách xa xỉ. Nó được ca ngợi vì sự chế tác tỉ mỉ, số lượng sản xuất hạn chế và sức hút trường tồn.

Mặc dù những chiếc túi Birkin da cổ điển vẫn được săn đón nồng nhiệt, nhưng mức giá cao nhất trên thị trường dành cho những chiếc túi nổi bật bởi độ hiếm có, chất liệu cao cấp, thiết kế phiên bản giới hạn hoặc nguồn gốc lịch sử.

Chiếc túi xách Hermes Sac Bijou Birkin có giá trị ước tính khoảng 2 triệu USD (52 tỷ đồng) và được xem là một trong những sáng tạo xa xỉ nhất trong lịch sử của Hermes.

Mẫu túi được chế tác từ vàng trắng 18k, nạm khoảng 3.025 viên kim cương với tổng trọng lượng hơn 111 carat. Ảnh: Instagram/Rahul Mishra

Chiếc túi do Pierre Hardy - Giám đốc sáng tạo dòng trang sức cao cấp của Hermes, thiết kế. Mẫu túi được chế tác từ vàng trắng 18k, nạm khoảng 3.025 viên kim cương với tổng trọng lượng hơn 111 carat, theo Luxurylaunches.

Toàn bộ kim cương được đính thủ công, trong khi phần nắp túi tái hiện họa tiết da cá sấu nhưng được phủ kín bằng kim cương.

Sản phẩm ra mắt vào năm 2012, mỗi chiếc túi mất khoảng 2 năm để hoàn thiện. Hiện tại, trên thế giới chỉ có khoảng 3 chiếc.

Khi giới thiệu mẫu túi này, Patrick Thomas - cựu Tổng giám đốc Hermes, hài hước nhận xét rằng chủ nhân của chiếc túi có lẽ sẽ cần đến 2 vệ sĩ.

Gia đình tỷ phú Ấn Độ Ambani là gia đình giàu có nhất châu Á. Người đứng đầu gia tộc, ông Mukesh Ambani ước tính có khối tài sản ròng lên đến 116 tỷ USD. Tháng 10/2025, chiếc túi Hermes Sac Bijou Birkin phiên bản giới hạn này đã đồng hành cùng phu nhân Nita Ambani - vợ ông Mukesh Ambani, tại một sự kiện.