Ông Andres Hurtado nhặt được bức tranh trên đường phố. Ảnh: RTVE

Ông Andres Hurtado (57 tuổi), sống tại thị trấn Puebla de Soto, vùng Murcia (Tây Ban Nha) có chuyến nghỉ cuối tuần cùng gia đình ở thành phố Seville.

Ông vô tình phát hiện một bức tranh bị bỏ lại trên một con phố ở Seville. Thấy chiếc khung mạ vàng khá đẹp, ông quyết định mang về khách sạn.

Sau khi trở về nhà, vì tò mò, ông sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm hiểu nguồn gốc bức tranh. Tác phẩm vẽ 2 con thuyền trên nền biển và đường chân trời. Kết quả phân tích cho thấy đây có thể là tranh của Joaquín Sorolla - danh họa nổi tiếng người Tây Ban Nha.

Ban đầu, ông không tin đây là tranh thật bởi trên thị trường có rất nhiều bản sao và tranh giả. Để kiểm chứng, ông gửi hình ảnh tới một nhà đấu giá, tờ People đưa tin ngày 11/7.

Chỉ sau thời gian ngắn, đơn vị này xác nhận bức tranh là tác phẩm gốc của Sorolla, với giá trị ước tính khoảng 170.000 (4,4 tỷ đồng).

Trong khi đó, chủ sở hữu thực sự của bức tranh đang tìm kiếm tài sản bị thất lạc. Họ đã sở hữu tác phẩm đó nhiều năm và thường mang theo trong các kỳ nghỉ.

Hồi cuối tháng 6, trước khi khởi hành, họ chất nó vào cốp xe để đi biển, nhưng trong lúc sắp xếp, họ đặt nó dựa vào tường trên vỉa hè rồi lái xe đi mà quên mất.

Sau đó, một nhóm trẻ em nhặt bức tranh lên rồi lại bỏ bên đường. Ông Hurtado đã phát hiện và mang bức tranh về mà không hề biết giá trị thực của nó.

Khi nhận ra bức tranh bị thất lạc, gia đình chủ sở hữu đã dán thông báo tìm kiếm tại nhiều khu vực ở trung tâm Seville, đồng thời trình báo vụ việc với cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha.

Theo chủ sở hữu, giá trị của tác phẩm không chỉ nằm ở tên tuổi của danh họa Joaquin Sorolla mà còn bởi bức tranh có chữ ký và lời đề tặng mà chính ông dành cho gia đình.

Sau khi đọc được tin tìm kiếm, ông Hurtado nhận ra đây chính là bức tranh mình đang giữ.

Ông lập tức liên hệ với cảnh sát, giải thích rằng mình chỉ nhặt được bức tranh trên đường chứ không lấy cắp.

Sau khi xác minh toàn bộ sự việc, bức tranh đã được trao trả cho chủ sở hữu. Để cảm ơn hành động trung thực của ông Hurtado, chủ sở hữu đã tặng ông một món quà bày tỏ lòng biết ơn.

Joaquin Sorolla (1863–1923) là một họa sĩ người Tây Ban Nha nổi tiếng với những bức tranh rực rỡ miêu tả ánh sáng và cảnh biển vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông bao gồm "Dạo bước trên bờ biển" (1909) và "Tắm cho ngựa" (1909).