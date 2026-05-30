Đám cưới xa hoa hơn 70 tỷ đồng ở châu Âu, kéo dài 3 ngày linh đình.

Đám cưới xa hoa dành cho giới siêu giàu

Jonny Dodge, sinh năm 1982, là một doanh nhân người Anh, nổi tiếng trong lĩnh vực siêu du thuyền, hàng không, sự kiện thể thao Công thức 1 (F1).

Anh là CEO của GP Management, công ty chuyên tổ chức các trải nghiệm hạng sang trên toàn cầu. Anh từng được tạp chí Forbes ca ngợi là "Người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực siêu du thuyền".

Mới đây, đám cưới của anh với Cameron Biafore gây chú ý khi chi tới 2 triệu bảng Anh (hơn 70 tỷ đồng) với hàng loạt trải nghiệm đẳng cấp dành cho giới siêu giàu.

Cặp đôi đã đưa 150 khách mời thân thiết tới Marrakech (Ma Rốc) để tham dự chuỗi sự kiện cưới kéo dài 3 ngày.

Đám cưới diễn ra tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Kasbah D’if, giữa sa mạc Agafay. Trong suốt thời gian diễn ra lễ cưới, toàn bộ khu nghỉ được đổi tên thành “Pháo đài Dodge”.

Danh sách khách mời quy tụ nhiều nhân vật đình đám như tỷ phú John Caudwell, doanh nhân Gautam Singhania, Frank Binder và ngôi sao chương trình Dragons’ Den - Duncan Bannatyne.

Đám cưới được đầu tư công phu với nhiều chủ đề khác nhau như tiệc chào mừng theo chủ đề “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày”, một buổi dạ tiệc sang trọng trên sân thượng dưới bầu trời đầy sao. Nghi thức làm lễ diễn ra vào thời khắc hoàng hôn trên một sân khấu nổi giữa hồ nước, phía xa là dãy núi Atlas hùng vĩ.

Không gian lễ cưới mang đậm màu sắc Ma Rốc với các màn múa lửa, thôi miên rắn và biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Thậm chí, thay vì nhờ cô bé, cậu bé rải hoa như truyền thống, cặp đôi gây bất ngờ khi để một chú lừa phát rượu tequila cho khách dọc lối đi. Không gian trở nên sôi động tại tiệc hồ bơi, cô dâu diện bộ bikini trắng giữa khung cảnh xa hoa.

Một bữa tiệc chiêu đãi khách mời. Ảnh: DM

Cô dâu thay 6 bộ váy, trang sức đắt đỏ, quà cưới xa xỉ

Một trong những điểm gây chú ý nhất của hôn lễ là tủ đồ cưới xa xỉ của cô dâu Cameron Biafore. Trong suốt các sự kiện, cô dâu thay tổng cộng 6 bộ trang phục đặt riêng với tổng giá trị hơn 37.300 bảng Anh (1,3 tỷ đồng).

Những bộ váy được đặt riêng từ các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới như Kim Kassas Couture và Zuhair Murad - người từng thiết kế cho Jennifer Lopez và Meghan Markle.

Riêng trang sức của cô dâu cũng có giá trị hơn 300.000 bảng Anh (10,5 tỷ đồng) với vương miện, dây chuyền và hoa tai kim cương lấp lánh.

Không chỉ tổ chức đám cưới đắt đỏ, cặp đôi còn nhận về loạt quà cưới thuộc hàng “khủng” từ bạn bè và người thân, bao gồm các chuyến du lịch trọn gói tới Maldives, Madagascar và St Lucia, cùng nhiều món đồ nội thất cao cấp từ Baccarat, Ralph Lauren và Assouline.

Các phù dâu cũng được chăm sóc như khách VIP khi nhận quà tặng gồm hoa tai kim cương, bộ thể thao Juicy Couture, túi du lịch cá nhân hóa, pyjama đồng bộ và thư viết tay riêng, tờ DM đưa tin.

Sau lễ cưới, Cameron đăng tải video ghi lại khoảnh khắc hai người trao lời thề nguyện trên Instagram với nền nhạc “Love Me Like You Do” của Ellie Goulding.

“Hôm nay và mãi mãi, em chọn anh như cách em luôn làm”, Cameron xúc động chia sẻ trong đám cưới.

Đáp lại, Jonny nói: "Anh hứa sẽ sống với tình yêu vô hạn, niềm vui vô tận và một tương lai tự do, không còn giới hạn nào ngăn cách".

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện tình yêu cùng đám cưới xa hoa của cặp đôi đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên mạng xã hội.

Câu chuyện tình yêu của Jonny và Cameron mang màu sắc đặc biệt không kém đám cưới. Jonny đã cầu hôn bạn gái tới 2 lần tại 2 địa điểm khác nhau. Màn cầu hôn đầu tiên diễn ra trong chuyến safari ở Nam Phi. Sau đó, anh tiếp tục cầu hôn lần thứ hai khi cặp đôi du lịch Nam Cực.