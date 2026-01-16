Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận (ĐT994) dài khoảng 77km, được khởi công tháng 6/2023, với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu giao đường 991B (phường Tân Phước), điểm cuối giao Quốc lộ 55 (xã Bình Châu). Trong ảnh: đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 đã được nâng cấp, mở rộng lên 6 làn xe và hiện đã hoàn thành.

Toàn tuyến được mở rộng quy mô từ 6–8 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h, đi qua các xã, phường của TPHCM gồm: Long Sơn, Phước Thắng, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm và Bình Châu.

Dự án được chia thành nhiều dự án thành phần; trong đó 5 dự án do Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng Bà Rịa – Vũng Tàu (nay trực thuộc UBND TPHCM) làm chủ đầu tư, các dự án còn lại do Ban Đầu tư và Xây dựng khu vực Long Đất phụ trách.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 15/1 cho thấy, trên toàn tuyến đã có nhiều đoạn thi công hoàn thành. Trong đó, đoạn mở rộng từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và đoạn xây dựng mới từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp đã đủ điều kiện cho các phương tiện lưu thông.

Điểm giao giữa đường ven biển và Quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Thắng, quy mô 6 làn xe, bề rộng nền từ 40,5m đến 54m.

Cầu Cây Khế 2 nằm trên tuyến đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công đang tiến hành hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Công nhân thi công làm sạch nền đường, chuẩn bị cho hạng mục thảm nhựa đoạn cầu Cây Khế 2.

Cầu Cửa Lấp 2 được xây dựng mới và đã hoàn thiện, nằm song song với cầu Cửa Lấp hiện hữu, kết nối phường Phước Thắng với xã Long Hải. Cầu thuộc đoạn dự án thành phần từ ngã ba Lò Vôi đến cổng Khu du lịch Thùy Dương, có chiều dài tuyến khoảng 9,58km, quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường từ 31–38m.

Đường ven biển tại vị trí giao với tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua phường Phước Thắng đang được gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 1 này.

Cầu cạn trên tuyến đường ven biển qua mũi Kỳ Vân đã hoàn thành phần lớn các hạng mục trụ cầu và mặt đường, hiện đạt khoảng 90% khối lượng thi công.

Trên công trường cầu cạn, nhà thầu đang huy động hàng chục công nhân, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 2/2026.

Đối với dự án thành phần qua địa bàn xã Phước Hải do Ban đầu tư và xây dựng khu vực Long Đất phụ trách, đến nay đang được các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công, đạt tiến độ đề ra.

So với dự án thành phần đầu tuyến, các đoạn giữa và cuối tuyến, từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray và từ cầu Sông Ray đến Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, nối về Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, đang chậm tiến độ. Hiện các nhà thầu đang tập trung dọn dẹp mặt bằng, thi công nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, toàn tuyến dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Đại diện Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, việc đầu tư đồng bộ tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Bình Thuận có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của địa phương. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối liên vùng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch chất lượng cao, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững của TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ.