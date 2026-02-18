Rolls-Royce vốn được biết đến là hãng xe siêu sang, với các mẫu xe có giá bán rất đắt đỏ. Bên cạnh đó, hãng xe này còn được biết đến nhờ khả năng cá nhân hóa và sáng tạo không có giới hạn, chỉ cần khách hàng sẵn sàng chịu chi. Ngoài ra, Rolls-Royce cũng sản xuất một số phiên bản đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của giới nhà giàu.

Điển hình trong số đó phải đến chiếc Rolls-Royce Phantom Hadar độc nhất thế giới. Đặc biệt hơn, chiếc xe siêu sang này hiện thuộc sở hữu của một doanh nhân kín tiếng ở Hà Nội. Chủ nhân chiếc xe còn sở hữu một chiếc Mercedes-AMG G 55 đắt tiền khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, chiếc Phantom Hadar nhập khẩu về Việt Nam từ cuối năm 2018. Xe vốn nằm trong bộ sưu tập Suhail Collection, được Rolls-Royce ra mắt vào năm 2014 để vinh danh Ibn al-Haitham - nhà thiên văn học người Ả Rập ở thế kỷ thứ 10. Suhail là tên chòm sao được phát hiện bởi Ibn al-Haitham.

Bên cạnh chiếc Phantom Hadar của doanh nhân Hà Nội, bộ sưu tập xe độc nhất thế giới còn 3 mẫu xe khác, gồm Wraith, Ghost và Phantom Drophead Coupe. Giá bán chiếc xe vẫn là một ẩn số, tuy nhiên ước tính giá khởi điểm sẽ ở mức trên 600.000 USD khi mua mới, tương đương hơn 13 tỷ đồng.

Về ngoại thất, chiếc xe mang màu sơn trắng ngọc Moonstone Pearl (tông màu đặc trưng của bộ sưu tập Suhail Collection). Màu sơn này chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc Rolls-Royce nào tại Việt Nam.

Đường coachline của xe đặc biệt không kém, với màu xanh dương Turchese Blue kéo dài từ đầu đến đuôi xe. Trên vòm bánh trước có thêm hình ảnh chòm sao, tượng trưng cho chòm sao Suhail.

Biểu tượng Spirit of Ecstasy đặt trên lưới tản nhiệt cũng tạo sự khác biệt cho chiếc Phantom Hadar, được hãng xe Anh quốc làm từ vật liệu polycarbonate. Đây là một trong những tùy chọn đắt tiền, bởi loại vật liệu này có thể phát sáng trong màn đêm. Hiện tại, có rất ít xe Rolls-Royce tại Việt Nam trang bị tùy chọn tương tự.

Xe sử dụng bộ mâm đa chấu, kích thước 21 inch, được thiết kế theo phong cách sang trọng và nhiều nan mạ crôm hơn mâm xe Rolls-Royce Phantom thường thấy. Bộ lốp được sơn viền màu vàng tạo điểm nhấn.

Sau 11 năm sử dụng, tổng thể chiếc Phantom Hadar còn khá mới. Cụm đèn chiếu sáng kèm đèn định vị dạng LED giữ được độ trong của kính, xung quanh ốp viền mạ crôm đều còn sáng bóng.

Bên trong nội thất của chiếc xe siêu sang độc nhất thế giới là sự kết hợp giữa hai tông màu kem Creme Light và màu xanh dương Turchese Blue tương tự ngoại thất. Đây là phong cách phối màu hiếm thấy trên những chiếc Rolls-Royce tại Việt Nam. Táp-lô, vô-lăng và táp-pi đều ốp gỗ Ash Burr màu nâu sáng.

Hàng ghế sau gồm 2 chỗ ngồi, ngăn cách bằng tựa tỳ tay có thể đóng/mở thủ công. Đường viền và logo Rolls-Royce trên tựa đầu đều mang màu xanh dương, tạo điểm nhấn cho khoang nội thất. Sau nhiều năm sử dụng, chất liệu da cao cấp còn khá tốt khi ít xuất hiện vết nhăn.

Biểu tượng chòm sao Suhail xuất hiện trên táp-pi cửa. Bậc cửa khắc chìm dòng chữ “HADAR - One of One - Inspired by Suhail”, đánh dấu đây là chiếc Phantom Hadar độc bản trên toàn cầu.

Khác với bầu trời sao đi liền trần xe trên những chiếc Rolls-Royce bản thường, chiếc Phantom độc nhất Việt Nam này có bầu trời sao làm tách biệt hoàn toàn, với nền màu đen và biểu tượng chòm sao Suhail.

Rolls-Royce Phantom Hadar vẫn sử dụng động cơ V12, dung tích 6.75L tương tự Phantom Series II tiêu chuẩn. Động cơ này sản sinh công suất 453 mã lực tại 5.350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại 3.500 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.

Ngoài chiếc Phantom Hadar, các doanh nhân Hà Nội hiện còn sở hữu một số chiếc Phantom độc nhất thế giới khác như Phantom Lửa Thiêng từng của ông Trịnh Văn Quyết, Phantom Hòa Bình Vinh Quang của ông Đỗ Quang Hiển và Phantom Mặt trời phương Đông của ông Lê Thanh Thản.

