Mới đây, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã công bố dự thảo tiêu chuẩn an toàn bắt buộc, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Ngoài vấn đề về tay nắm cửa dạng ẩn, quy định còn đưa một thông điệp rất rõ ràng, các loại vô lăng có thiết kế kiểu càng cua như loại tùy chọn trên một số mẫu xe Tesla hay Lexus sẽ không được khuyến khích, thậm chí khó có cửa tồn tại trên các mẫu xe mới.

Vô lăng dạng càng cua được thử nghiệm trên mẫu Mercedes-EQS. Ảnh: Mercedes-Benz

Theo trang tin Autohome của Trung Quốc, bộ quy định mới này sẽ thay thế cho tiêu chuẩn đã áp dụng từ năm 2011 và siết chặt đáng kể các yêu cầu liên quan đến an toàn va chạm, phù hợp với quy định quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Điểm then chốt nằm ở quy định mới yêu cầu thử nghiệm va đập tại 10 vị trí xác định xung quanh vành vô lăng, bao gồm cả khu vực yếu nhất và đoạn ngắn nhất không có điểm tựa.

Với vô lăng nửa tròn hoặc dạng càng cua vốn thiếu phần vành phía trên, nhiều điểm thử nghiệm đơn giản là không tồn tại. Điều này khiến việc đáp ứng tiêu chuẩn gần như bất khả thi đối với các thiết kế "cắt xén" vành vô lăng.

Cơ quan chức năng của Trung Quốc đã thống kê các tai nạn và cho thấy khoảng 46% chấn thương của người lái liên quan trực tiếp đến cơ cấu lái. Vô lăng tròn truyền thống tạo ra một vùng đệm lớn, giúp phân tán lực khi người lái bị văng về phía trước. Ngược lại, vô lăng nửa tròn có thể khiến cơ thể trượt qua khoảng trống, làm tăng nguy cơ chấn thương trong các va chạm thứ cấp.

Tesla là hãng xe điện tiên phong đưa thiết kế vô lăng càng cua lên một mẫu xe thương mại dưới dạng tùy chọn. Ảnh: Tesla

Ngoài ra, việc bung túi khí là một vấn đề nan giải khác. Tiêu chuẩn mới cấm các vật thể cứng hướng về phía người ngồi khi túi khí bung ra. Với hình dạng và kết cấu bất thường, vô lăng dạng càng cua chữ U dễ tạo ra các kịch bản bung túi khí khó lường, tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Ngoài yếu tố an toàn, khả năng sử dụng hàng ngày cũng là điểm trừ. Khác với xe đua có tỷ số lái cực nhỏ, ô tô thương mại cần nhiều vòng đánh lái khi quay đầu hoặc đỗ xe. Thực tế, không ít người dùng các mẫu xe điện của Tesla hay Lexus phản ánh việc xoay xở trong đô thị trở nên vất vả hơn với vô lăng kiểu càng cua, dù một số hãng đã cố gắng khắc phục bằng hệ thống lái điện tử biến thiên.

Theo lộ trình, từ năm 2027, tất cả các mẫu xe mới muốn được phê duyệt bán ra thị trường Trung Quốc đều phải tuân thủ tiêu chuẩn này. Các mẫu xe đang lưu hành sẽ có khoảng hơn một năm để điều chỉnh.

Cuộc chơi của những chiếc vô lăng "đậm chất tương lai" vì thế nhiều khả năng sẽ khép lại, nhường chỗ cho thiết kế tròn truyền thống, thứ tưởng cũ kỹ nhưng vẫn được xem là lựa chọn an toàn và thực dụng nhất.

Theo Carscoops