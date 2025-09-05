Tham dự tại Trường THPT Phan Huy Chú, có Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương…

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã tặng hoa chúc mừng thầy, cô giáo, học sinh Trường THPT Phan Huy Chú và ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô nhân dịp bắt đầu năm học mới 2025-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô bước vào năm học mới. Ảnh: Phạm Linh

Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2.900 trường mầm non, phổ thông với gần 2,3 triệu học sinh, gần 128.000 giáo viên.

Thực hiện chủ đề năm học “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển", ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Năm học 2025-2026 cũng là năm đầu tiên, Hà Nội cùng cả nước thực hiện chính sách miễn học phí đối với bậc học mầm non và phổ thông.

Với riêng Hà Nội, đây còn là năm học đầu tiên Thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới hơn 3.000 tỷ đồng, dành cho khoảng 768.000 học sinh tại các trường công lập và tư thục (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài).

N. Huyền