Chung cư cao cấp trở thành điểm đến mới của giới tinh hoa

Theo số liệu[1] của batdongsan.com.vn, trong quý II/2025, chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản, chiếm tới 29% mức độ quan tâm, vượt đất nền (28%) và nhà riêng (22%). Sự vươn lên này được thúc đẩy bởi nhu cầu ở thực và đầu tư khai thác dòng tiền ổn định.

Nhiều năm qua, nhà đất vẫn là kênh an cư chủ đạo tại các tỉnh ngoài Hà Nội và TP.HCM, gắn với quan niệm “nhà cao cửa rộng”. Tuy nhiên, cùng với đô thị hóa và sự trỗi dậy của tầng lớp tri thức trẻ, thị hiếu đã dịch chuyển rõ rệt sang căn hộ chung cư cao cấp. Đây không chỉ là xu hướng toàn cầu tại các đô thị lớn, mà còn ở những địa phương phát triển năng động. Thái Nguyên, trung tâm công nghiệp, giáo dục và công nghệ cao của trung du Bắc Bộ, với dòng vốn FDI lớn và nguồn nhân lực chất lượng cao, đang chứng kiến sự chuyển dịch này ngày càng rõ nét.

Sự thay đổi trong lựa chọn nhà ở của tầng lớp tinh hoa Thái Nguyên đến từ nhiều lý do. Trước hết, mô hình chung cư cao cấp đảm bảo ba yếu tố: an ninh nhiều lớp, tiện ích khép kín và cộng đồng văn minh.

Xu hướng dịch chuyển nhu cầu sống từ nhà đất sang chung cư tại Thái Nguyên có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây

Thứ hai, chung cư cao cấp mang lại mô hình “all-in-one”, nơi cư dân vừa sinh sống, vừa làm việc, giải trí, rèn luyện thể chất và gắn kết cộng đồng ngay trong một không gian tích hợp. Đặc điểm này phù hợp với lớp tinh hoa trẻ khi việc phân bổ hiệu quả thời gian, cân bằng cuộc sống là điều quan trọng được ưu tiên.

Thái Nguyên cũng không phải ngoại lệ. Sau quá trình sáp nhập địa giới và sự hình thành trung tâm hành chính, kinh tế mới, nhu cầu nhà ở tại trung tâm Thái Nguyên tăng đột biến. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm, chung cư cao cấp trở thành giải pháp tối ưu, vừa tận dụng được vị trí trung tâm, vừa mang lại chất lượng sống xứng tầm.

Diamond Hill - tháp căn hộ cao cấp dành cho giới tinh hoa Thái Nguyên

Giữa bức tranh đô thị đang chuyển mình, Diamond Hill Thái Nguyên là dự án thu hút sự quan tâm của giới tinh hoa thời gian gần đây. Tọa lạc trên trục đường trung tâm sầm uất - Bắc Sơn, dự án kết nối trực tiếp tới các tuyến giao thông huyết mạch, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và cơ quan hành chính, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, đầu tư.

Điểm khác biệt của Diamond Hill nằm ở thiết kế căn hộ tinh tế, hiện đại, tối ưu công năng nhưng vẫn sang trọng tựa như những “biệt thự trên không”. Mỗi căn hộ được chăm chút bằng kính Low-E tiết kiệm năng lượng, đón sáng tự nhiên và nội thất bàn giao từ những thương hiệu uy tín như Daikin, Bosch, Bravat… Ban công rộng thoáng, thậm chí nhiều căn hộ có ban công riêng cho từng phòng ngủ, tạo nên “khoảng xa xỉ thầm lặng”, nơi gia chủ tận hưởng an nhiên giữa nhịp sống đô thị.

Khác biệt của Diamond Hill Thái Nguyên nằm ở thiết kế căn hộ tinh tế, hiện đại, tối ưu công năng

Chị Nguyễn Thị H., khách hàng đã chọn mua căn hộ tại Diamond Hill chia sẻ:“Tôi quyết định lựa chọn Diamond Hill sau khi được trải nghiệm không gian căn hộ mẫu hiện đại, cao cấp, thực sự khác biệt so với các dự án tại địa phương. Tôi tự hào khi là một trong những chủ nhân đầu tiên sở hữu căn hộ đẳng cấp như vậy. Tôi hy vọng đây sẽ sớm là nơi tụ hội của một cộng đồng văn minh, nơi con cái được lớn lên trong không gian an toàn, tiện nghi; gia đình mình có thể tận hưởng lối sống thời thượng ngay trong tòa nhà mà không cần di chuyển xa.”

Song hành với chất lượng căn hộ, Diamond Hill kiến tạo hệ sinh thái tiện ích all-in-one hiếm có tại Thái Nguyên: bể bơi vô cực, gym, rạp chiếu phim ngoài trời, sân golf mini, vườn cảnh quan bốn mùa, bãi đỗ xe thông minh,... cùng hệ thống an ninh 6 lớp. Đặc biệt, dự án được quản lý vận hành bởi Savills, thương hiệu toàn cầu đến từ Anh Quốc, mang đến chuẩn sống quốc tế.

Hệ tiện ích all-in-one trọn vẹn tại dự án. Ảnh phối cảnh

Với mức giá từ 48,5 triệu đồng/m² cùng ưu đãi hấp dẫn giai đoạn đầu: chiết khấu lên tới 13,5%, miễn phí đến 24 tháng phí quản lý vận hành, hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ với mức lãi suất 0% lên đến 30 tháng, Diamond Hill không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận phân khúc cao cấp, mà còn mang đến cơ hội sở hữu tài sản đầu tư bền vững với dòng tiền cho thuê ổn định, song hành cùng tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, trong bối cảnh Thái Nguyên đang vươn mình mạnh mẽ.

Bích Đào