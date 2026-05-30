Đối với ô tô, các hao mòn phát sinh trong quá trình sử dụng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nhiều chủ xe tại Việt Nam lại có thói quen mang xe ra gara để xử lý ngay, kể cả với những lỗi rất nhỏ. Việc phụ thuộc hoàn toàn vào thợ sửa chữa không chỉ khiến chi phí bảo dưỡng tăng lên hàng chục triệu đồng mỗi năm, mà còn khiến tài xế rơi vào thế bị động khi xe gặp sự cố giữa đường vắng.

Dưới đây là 8 kỹ năng bảo dưỡng ô tô cơ bản, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình sử dụng xe.

Kiểm tra áp suất và độ mòn lốp

Lốp là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Lốp thiếu áp suất không chỉ làm xe tốn xăng hơn mà còn tăng nguy cơ nổ lốp, mất lái, đặc biệt khi chạy tốc độ cao. Tài xế nên trang bị đồng hồ đo áp suất lốp mini, kiểm tra định kỳ 1–2 tuần/lần. Đồng thời, quan sát độ mòn gai lốp. Khi gai mòn chạm vạch chỉ thị, cần sớm thay lốp mới để đảm bảo độ bám đường, nhất là trong mùa mưa.

Kỹ năng thay lốp dự phòng

Thủng lốp giữa đường đèo hay cao tốc là "ác mộng" với nhiều người nhưng thao tác thay lốp thực tế không quá phức tạp. Xe cần được đỗ ở vị trí bằng phẳng, bật đèn cảnh báo và kéo phanh tay. Quy trình gồm: nới lỏng ốc bánh xe khi bánh còn chạm đất, kích xe lên, tháo lốp hỏng, lắp lốp dự phòng rồi siết ốc theo hình chéo. Mẹo nhỏ là tận dụng trọng lượng cơ thể để siết ốc chắc hơn.

Kiểm tra và bổ sung các loại dung dịch

Khí hậu nóng bức tại Việt Nam khiến nước làm mát, dầu động cơ hay nước rửa kính hao hụt rất nhanh, dễ dẫn đến tình trạng quá nhiệt. Hãy tập thói quen mở nắp ca-pô khi động cơ đã nguội, tài xế nên kiểm tra que thăm dầu, đảm bảo mức dầu nằm giữa vạch LOW và HIGH. Việc chủ động châm thêm nước làm mát, nước rửa kính sẽ giúp tránh tình trạng quá nhiệt và đảm bảo tầm nhìn khi lái xe.

Tự thay lọc gió động cơ và lọc gió điều hòa

Khói bụi ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM sẽ khiến hệ thống lọc gió nhanh chóng bít tắc, gây mùi hôi nấm mốc trong cabin và làm giảm công suất máy. Việc này hoàn toàn có thể tự làm tại nhà. Lọc gió điều hòa thường nằm ngay sau hộc để đồ ghế phụ trước; bạn chỉ cần tháo lẫy hộc, rút màng lọc cũ ra và thay màng mới vào đúng chiều mũi tên trong vỏn vẹn 5 phút.

Câu bình và thay ắc quy

Ắc quy ô tô thường có tuổi thọ 2-3 năm và có thể "chết" bất đắc kỳ tử. Nếu xe không nổ máy, kỹ năng câu bình từ một xe khác là phao cứu sinh. Nguyên tắc quan trọng là nối cực dương với cực dương, cực âm của xe cứu hộ nối vào chi tiết kim loại không sơn trên xe hết điện để đảm bảo an toàn.

Thay cần gạt mưa

Với điều kiện nắng mưa nhiều, lớp cao su trên cần gạt mưa rất dễ bị lão hóa, để lại vệt nước, kêu rít và cản trở tầm nhìn nghiêm trọng. Bạn có thể tự mua một cặp gạt mưa đúng kích thước trên các sàn thương mại điện tử với giá rất rẻ. Chỉ cần nâng cần gạt, bấm lẫy chốt để rút lưỡi cũ và trượt lưỡi mới vào cho đến khi nghe tiếng "tách".

Thay bóng đèn chiếu sáng

Lái xe với một bên đèn pha hay đèn hậu bị cháy rất nguy hiểm và vi phạm luật giao thông. Với các loại bóng Halogen hoặc LED cơ bản, bạn chỉ cần mở nắp ca-pô, rút giắc cắm điện sau cụm đèn, xoay nắp chống nước và tháo bóng cũ ra. Lưu ý quan trọng: Tuyệt đối không dùng tay trần chạm vào phần thủy tinh của bóng Halogen mới vì mồ hôi tay có thể làm bóng nhanh cháy.

Nhận biết và thay thế má phanh

Nếu đạp phanh phát ra tiếng rít "két két" hoặc cảm giác phanh không ăn, má phanh của bạn đã mòn đến ngưỡng báo động. Việc tự thay má phanh đòi hỏi bạn phải có đồ nghề chuyên dụng (kích, đội kê, vam ép piston phanh) và am hiểu kỹ thuật.

Tuy nhiên, hiểu rõ quy trình thay thế và cách kiểm tra độ mòn má phanh sẽ giúp bạn tự tin hơn khi mang xe ra gara, tránh tình trạng thợ "vẽ bệnh" yêu cầu thay luôn cả đĩa phanh dù chưa thực sự cần thiết.

Theo các chuyên gia, sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe chính là cẩm nang quý giá nhất mà nhiều người thường vứt trong hộc đồ. Hãy kết hợp việc đọc kỹ sách hướng dẫn và nắm vững 8 kỹ năng trên, bạn sẽ luôn làm chủ được chiếc xe của mình trên mọi hành trình.

