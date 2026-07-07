Hiện nay, một trong những giải pháp làm mát cho ô tô vào những ngày hè nóng bức được nhiều chủ xe áp dụng chính là tấm che nắng kính lái. Phụ kiện đơn giản này được đặt phía sau kính chắn gió, được cho là có tác dụng làm lệch hướng tia nắng mặt trời và giảm thiểu sự tích tụ nhiệt bên trong cabin.

Nhiều người thắc mắc là tấm chắn nắng giá rẻ để che nắng sau kính lái có tác dụng thực sự hay không. Ảnh: Ngô Minh

Thế nhưng, những tấm che nắng này có thực sự tạo ra sự khác biệt về nhiệt độ trong xe trước sức nóng khủng khiếp của mặt trời. Các thử nghiệm thực tế từ những tổ chức uy tín đã có câu trả lời bằng các số liệu khoa học.

Theo kết quả thử nghiệm độc lập kéo dài ba ngày được đăng tải trên tạp chí cơ khí danh tiếng Popular Mechanics (Mỹ), khi nhiệt độ ngoài trời ở mức khoảng 32°C, việc sử dụng tấm che nắng đặt phía sau kính chắn gió trong khoảng thời gian từ 15-90 phút đã giúp hạ nhiệt độ không khí bên trong cabin từ 5,5-11°C so với chiếc xe để trần dưới nắng.

Trong khi đó, một nghiên cứu từ Khoa Kỹ thuật cơ khí tại Đại học Công nghệ PETRONAS của Malaysia công bố rằng việc sử dụng tấm che nắng giúp nhiệt độ bề mặt bảng táp-lô giảm mạnh tới 26% và nhiệt độ không khí chung trong xe giảm 27%.

Đồng quan điểm, báo cáo từ Trung tâm Năng lượng mặt trời Florida của Mỹ cũng chỉ ra rằng, ngay cả một tấm che nắng bằng bìa cứng thông thường cũng giúp giảm nhiệt độ không khí cabin khoảng 8,3 độ C và giảm nhiệt độ bảng táp-lô tới hơn 22 độ C.

Đối với các dòng tấm che cao cấp trang bị lớp màng nhôm phản xạ phía sau, hiệu quả cách nhiệt và chặn bức xạ hồng ngoại còn ấn tượng hơn đáng kể, giúp bảo vệ toàn vẹn các chi tiết nhựa, da đắt tiền trên xe không bị bạc màu, nứt nẻ.

Bí quyết tối ưu hóa hiệu quả "chống nóng" tại Việt Nam

Mặc dù cấu tạo và cách lắp đặt khá đơn giản, chuyên gia ô tô khuyến cáo người dùng cần nắm vững một số nguyên tắc cốt lõi sau để phụ kiện này phát huy tối đa công năng.

Luôn hướng mặt phản quang ra ngoài, lớp màng nhôm bạc có nhiệm vụ cốt lõi là phản xạ tối đa các tia bức xạ mặt trời. Ảnh: Popular Mechanics

Hãy luôn hướng mặt phản quang ra ngoài, lớp màng nhôm bạc có nhiệm vụ cốt lõi là phản xạ tối đa các tia bức xạ mặt trời. Nếu đặt ngược mặt, tấm che vô tình sẽ hấp thụ nhiệt năng, khiến cabin xe càng trở nên ngột ngạt hơn.

Đảm bảo tấm che nắng căng phẳng, ôm sát và bao phủ toàn bộ diện tích kính, cố định chắc chắn bằng giác hút hoặc gập tấm chắn nắng nguyên bản của xe xuống để giữ phom, tránh bị xệ hay rơi ra sau một thời gian đỗ.

Một công năng hữu ích nhưng ít ai để ý là khả năng giữ nhiệt của phụ kiện này vào mùa đông, đặc biệt phù hợp với thời tiết lạnh giá tại miền Bắc Việt Nam.

Để giữ ấm cabin, tài xế chỉ cần thao tác đảo ngược, quay mặt không phản quang (thường là mặt tối màu) ra phía ngoài kính để hấp thụ lượng nhiệt ít ỏi từ ánh nắng mùa đông, đồng thời lật mặt phản quang vào trong nhằm giữ lại hơi ấm trong cabin. Giải pháp này giúp xe ấm lên nhanh chóng mà không cần lạm dụng hệ thống điều hòa sưởi, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Tóm lại, với mức chi phí đầu tư chỉ từ vài chục đến hơn một trăm nghìn đồng, tấm che nắng kính chắn gió là một món đầu tư đáng tiền. Kết hợp với việc dán phim cách nhiệt và hé nhẹ kính xe khoảng 1-2cm khi đỗ, các chủ xe hoàn toàn có thể yên tâm bảo vệ xế cưng vượt qua những ngày hè gay gắt.

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