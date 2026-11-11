Trong tập 15 "Căn nhà không mái che", sau một đêm hứng trọn cảnh nhà dột, Toản đã hạ cái tôi để tìm gặp Hạnh nói lời xin lỗi.

Trong tập 15 Căn nhà không mái che lên sóng tối 11/11, trải qua một đêm nếm cảnh nhà dột nát vì mưa bão, Toản (Duy Hưng) đã nhận ra hành động và lời nói xúc phạm của mình hôm trước với Hạnh (Huyền Lizzie) là hoàn toàn sai lầm.

Anh quyết định đón đường Hạnh để ngỏ lời xin lỗi. Hạnh nói biết rõ trời mưa nhưng vẫn chọn cách nằm im chứ không sang phòng bố con anh đặt chậu hứng mưa giúp như lần trước. Toản ngập ngừng: "Hôm trước cư xử không phải, cô cho bố con tôi xin lỗi". Tuy nhiên, vì vẫn còn tổn thương, Hạnh đáp lại lời xin lỗi của anh với thái độ khá lạnh nhạt và không mấy vui vẻ.

Toản xin lỗi Hạnh.

Ở diễn biến khác, Toản tiếp tục đứng ra bảo vệ danh dự cho Hạnh trước những tin đồn vô căn cứ ở khu chợ sau khi cô đi họp phụ huynh thay cho anh. Không dừng lại ở đó, trước việc con trai Triết (Phú Quý) bị bạn học đánh hội đồng, Toản đã nổi giận và trực tiếp dằn mặt phụ huynh phía bên kia: "Tôi biết ai đàng hoàng tử tế mới nhờ. Việc chúng nó đánh nhau giải quyết với tôi này. Con tôi hư tôi dạy. Còn trong trường hợp nó không phải đứa gây sự, đứa nào động vào con tôi, tôi chấp cả lò nhà nó luôn".

Xót xa khi nhìn vết bầm tím trên mặt con trai nhưng cũng là người hiểu tính con nhất, Toản nhẹ nhàng tâm sự với Triết: "Bố biết là con ghét đánh nhau. Một khi con đã đánh người ta là phải động vào thứ con không nhịn được đúng không? Bố sẽ dạy con một vài thứ để trong tất cả mọi hoàn cảnh con sẽ biết cách bảo vệ mình". Thấy bố thấu hiểu và che chở cho mình, Triết bật khóc nức nở rồi ôm chặt lấy Toản.

Liệu Hạnh có nguôi giận và mở lòng trở lại với Toản? Toản sẽ truyền dạy cho con trai những kỹ năng nào để bảo vệ bản thân? Diễn biến chi tiết của Căn nhà không mái che tập 15 sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.

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