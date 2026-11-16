Tập 16 "Căn nhà không mái che", nhờ Thơ, Hùng tận mắt chứng kiến cảnh bố mình ân cần đưa đón nhân tình cùng con riêng tại bệnh viện, châm ngòi cho cuộc đối đầu căng thẳng trong gia đình.

Trong tập 16 Căn nhà không mái che lên sóng tối 16/11, Thơ (Thu Hà Ceri) chủ động thăm dò thái độ của Hùng (Nam Việt) trước khi quyết định tiết lộ một bí mật động trời liên quan đến gia đình cậu. Cô thúc giục Hùng chạy thật nhanh ra khu vực cổng sau bệnh viện để tận mắt kiểm chứng sự thật về bố mình. Làm theo lời Thơ, Hùng vội vã chạy ra phía sau bệnh viện và sững sờ chứng kiến cảnh bố ruột đang ân cần mở cửa ô tô đón nhân tình cùng con riêng.

Hùng ra tối hậu thư cho bố đẻ.

Vừa mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà nhưng khi bắt gặp bố đang ngồi trò chuyện tình cảm bên cạnh mẹ ở phòng khách, Hùng lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ rõ sự khó chịu. Thay cho lời chào hỏi thường ngày, cậu buông câu hỏi đầy mỉa mai: "Dạo này sao bố hay về thế ạ?" rồi bỏ lên phòng. Thái độ bất thường của con trai khiến bố Hùng ngơ ngác quay sang hỏi vợ, trong khi mẹ Hùng chỉ vô tư cho rằng cậu đang gặp khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn.

Không thể im lặng trước sự giả dối, ít ngày sau, Hùng chủ động gọi điện cho bố lúc ông đang ở công trình để hẹn gặp nói chuyện thẳng thắn. Cậu đưa ra tối hậu thư đanh thép: nếu ông không lập tức trở về giải quyết, chính cậu sẽ tìm gặp người phụ nữ kia trước khi cô ta gây ra bất cứ tổn thương nào cho bà và mẹ. Lời nói cứng rắn của con trai khiến bố Hùng chột dạ, vội vàng hứa sẽ có mặt ở nhà sau 1 tiếng nữa.

Ở diễn biến kịch tính khác, bộ mặt thật của cô nhân tình mà bố Hùng đang bao bọc dần lộ diện. Không chỉ "trói chân" bố Hùng, người phụ nữ đầy mưu mô này còn đồng thời cặp kè với tay trợ lý đã có gia đình. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", vợ của gã trợ lý không phải dạng vừa nên đã âm thầm lên kế hoạch điều tra, quyết tâm lật mặt kẻ hai mặt trơ trẽn này.

Bố Hùng sẽ biện minh thế nào trước bằng chứng không thể chối cãi của con trai? Cô nhân tình của bố Hùng lộ mặt nạ sớm? Diễn biến chi tiết của Căn nhà không mái che tập 16 sẽ lên sóng lúc 20h tối 16/11 trên kênh VTV3.