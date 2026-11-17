Trong tập 17 "Căn nhà không mái che", lời làm chứng đanh thép của Toản ngay tại bệnh viện đã giúp bố Hùng thoát khỏi cái bẫy "ăn ốc đổ vỏ".

Trong tập 17 Căn nhà không mái che lên sóng tối 17/11, nhân tình của ông Cường - bố Hùng (Nam Việt) - một mực khẳng định đứa trẻ là giọt máu của ông trước mặt mọi người tại bệnh viện. Để hợp thức hóa lời nói dối, Nguyệt khai mình sinh con vào ngày 20/10 của 3 năm trước.

Toản vô tình giúp minh oan cho bố Hùng.

Tuy nhiên, màn kịch này lập tức bị Toản (Duy Hưng) lật tẩy bằng ký ức không thể sai lệch: "Tôi không nhầm được. Đưa cô đi viện xong, tôi vòng về vợ tôi nguy kịch. Vợ tôi mất được hơn 4 năm rồi. Đứa bé này phải hơn 4 tuổi". Lời khẳng định chắc nịch của Toản đã phơi bày sự gian dối của Nguyệt, chính thức giúp bố Hùng được minh oan.

Sau khi được minh oan, bố Hùng (Nam Việt) về nhà và đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng chiêu đãi cả gia đình trong sự ngỡ ngàng của vợ con. Chứng kiến sự thay đổi bất ngờ này, Hùng buông lời cảm thán đầy ẩn ý: "Đúng là chuyện lạ thật ạ". Khi ông Cường ân cần gắp thức ăn cho con trai để làm hòa, Hùng vẫn tỏ rõ sự xa cách, tìm cách né tránh rồi lấy cớ sắp muộn giờ học để xách ba lô rời đi khiến ông hụt hẫng.

Ở diễn biến khác, Hạnh (Huyền Lizzie) ghé qua cửa hàng và tỏ ra rất thích một chiếc áo mới nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cô đành tiếc tiền đặt lại. Vô tình đi giao hàng ngang qua và chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy, Toản quyết định bước vào cửa hàng, tự tay mua chiếc áo đó để mang tặng Hạnh.

Hạnh sẽ phản ứng thế nào trước món quà bất ngờ của Toản? Hùng đến bao giờ mới chịu mở lòng tha thứ cho bố mình? Diễn biến chi tiết của Căn nhà không mái che tập 17 sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.