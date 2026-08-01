Mới đây, đoạn video ngắn ghi lại cảnh bên trong gian bếp giản dị của một gia đình ở miền Tây bất ngờ nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh được đăng tải, cả trăm chiếc nồi niêu, xoong chảo cùng rổ rá các loại được gia chủ treo thành từng hàng ngay ngắn, đều tăm tắp trên tường.

Nhiều người thoạt nhìn tưởng đây là khung cảnh ở một cửa hàng tạp hóa hay buôn bán đồ gia dụng.

Video căn nhà treo cả trăm chiếc xoong nồi, hàng chục rổ rá đều tăm tắp ở miền Tây gây sốt. Nguồn: Nguyễn Ngọc Kim Yến/@behai831

Chia sẻ với PV VietNamNet, Nguyễn Ngọc Kim Yến (18 tuổi) – chủ nhân đoạn video, cho biết địa điểm được nhắc đến là nhà của gia đình cô, tọa lạc ở xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (khu vực huyện Tân Thành cũ).

Trong đó, gian bếp là khu vực khá đặc biệt với số lượng đồ dùng lớn được sử dụng thường ngày.

“Ở quanh khu mình sống, có khoảng vài nhà cũng sở hữu nhiều đồ dùng như vậy. Thói quen sắm sửa này có lẽ cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế của đời sống sinh hoạt, văn hóa vùng miền”, Yến nói.

Cô gái trẻ cho hay, nhà của cô nằm sát bên nhà bà ngoại và dì Bảy.

Mỗi năm, gia đình có hai đám giỗ lớn, chưa kể thường xuyên tổ chức tiệc tùng, ăn uống đông người nên việc tích trữ lượng lớn xoong nồi, rổ rá giúp quá trình nấu nướng trở nên thuận tiện hơn.

Cả trăm món đồ được sắp xếp ngăn nắp trong gian bếp nhỏ

Ước tính, trong nhà hiện có khoảng 100 chiếc xoong nồi và 50-60 rổ rá với đủ kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc.

Trong đó, một số món đã được gia đình sử dụng suốt nhiều năm nay, vẫn bảo quản và giữ gìn như mới. Còn lại là những món được mua từ một vài năm.

Ngoài ra còn rất nhiều bát, đĩa cũng được sắm sửa với số lượng lớn, sắp xếp gọn gàng.

“Tất cả những món đồ này đều được gia đình tôi sử dụng khi nhà có đám giỗ. Trong đó, tiệc lớn thường được tổ chức khoảng 15 mâm, tương đương 150 người.

Những dịp khác có thể không dùng hết số lượng đồ dùng đó nhưng vẫn cần thiết để đảm bảo đủ phục vụ khi nhà có nhu cầu”, Yến chia sẻ thêm.

Các món đồ được mẹ Yến tỉ mỉ vệ sinh và giữ gìn

Cô gái Tây Ninh cho hay, các món đồ bếp núc luôn sạch sẽ và ngăn nắp phần lớn là nhờ công sức của mẹ cô - một người có niềm đam mê đặc biệt với các sản phẩm gia dụng.

Mỗi lần đi chợ hay sắm sửa vật dụng gia đình, mẹ của Yến thường chi vài triệu đồng chỉ để mua thêm các loại đồ dùng trong khu vực bếp.

Sau khi mua về, toàn bộ đồ đạc đều được chính tay người phụ nữ này tỉ mỉ phân loại, treo lên trần và tường nhà thành từng hàng, dãy thẳng tắp, vừa tối ưu diện tích và thuận tiện sử dụng khi cần, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian.

Mỗi lần dùng xong, xoong nồi, rổ rá cũng được vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt, mỗi năm, gia đình Yến còn dành thời gian tổng vệ sinh toàn bộ gian nhà khoảng 3 lần.

Khi đó, cả trăm chiếc xoong nồi cùng hàng chục chiếc rổ rá sẽ được đưa xuống đồng loạt để cọ rửa, lau chùi, chờ khô ráo mới treo lại vị trí cũ.

“Số lượng đồ dùng lớn nên việc vệ sinh, bảo quản cũng khá kỳ công và cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, vì làm quen việc nên gia đình mình dọn rửa cũng khá nhanh.

Trung bình, mỗi lần tổng vệ sinh đồ đạc trong bếp hết khoảng 4-5 tiếng”, Yến tiết lộ.

Hiện video chia sẻ về gian bếp độc đáo của gia đình Yến vẫn nhận được nhiều tương tác trên mạng xã hội, thu hút vài triệu lượt xem.

Hầu hết người xem đều bình luận thể hiện sự ấn tượng, thích thú trước thói quen ngăn nắp, chỉn chu của người mẹ nói riêng và phụ nữ miền Tây nói chung.