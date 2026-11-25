TP Cần Thơ đổi mới tuyên truyền pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng phát huy người có uy tín và ứng dụng công nghệ số.

Đổi mới tuyên truyền từ cơ sở

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý của TP Cần Thơ được mở rộng, trong khi đội ngũ công chức phụ trách công tác dân tộc tại nhiều xã, phường vẫn kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Trước thực tế này, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ chú trọng đổi mới phương thức làm việc, tăng cường phối hợp và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua các hoạt động tập huấn.

Trong năm 2026, Sở đã tổ chức 20 hội nghị tập huấn với 1.700 lượt người tham dự, đồng thời chuẩn bị triển khai đợt tập huấn thứ hai gồm 10 hội nghị, dự kiến thu hút 680 người. Nội dung tập trung trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, đối thoại và vận động người dân.

Đồng bào Khmer ở Cần Thơ luôn có ý thức trong việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống qua từng điệu múa, trang phục. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng với đó, Sở chú trọng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, người có uy tín, chức sắc, chức việc và sư sãi để chuyển tải chính sách đến cộng đồng. Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền được định hướng phù hợp với ngôn ngữ, phong tục và điều kiện sinh hoạt của từng địa bàn, thay vì chỉ phổ biến các văn bản pháp luật theo cách truyền thống.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những chính sách gắn trực tiếp với đời sống như đất đai, đất ở, đất sản xuất, tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ phát triển sản xuất. Theo kết quả rà soát cuối năm 2025, TP Cần Thơ có 5.582 hộ nghèo, trong đó 1.953 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm 34,99%.

Trong giai đoạn 2026-2035, TP Cần Thơ định hướng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 10%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Dân tộc và Tôn giáo xác định công tác tuyên truyền phải giúp đồng bào dân tộc thiểu số nắm rõ chính sách, thực hiện đúng quy định; đồng thời tham gia giám sát quá trình triển khai tại địa phương. Qua đó, đồng bào dân tộc sẽ có thêm điều kiện tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, phát triển sản xuất, từng bước ổn định sinh kế và nâng cao thu nhập.

Phát huy người có uy tín, mở rộng truyền thông số

TP Cần Thơ xác định người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Với sự am hiểu phong tục, tập quán và đời sống cộng đồng, họ có thể hỗ trợ chính quyền giải thích chính sách, vận động người dân chấp hành pháp luật và phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa phương.

Hòa thượng, Tiến sĩ Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (Cần Thơ) người uy uy tín trong cộng đồng Khmer. Ảnh: Nguyễn Huế

Đến tháng 9/2026, thành phố có 459 người có uy tín được bầu chọn tại 297 ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 336 người Khmer, 57 người Hoa và 66 người Kinh. Sở đã tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin cho 100% người có uy tín về tình hình kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia và quy định pháp luật liên quan.

Đặc biệt, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ sẽ chủ động phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16 trước thời điểm Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, giúp chức sắc, chức việc, sư sãi và đồng bào có đạo kịp thời nắm bắt những quy định mới.

Thời gian tới, Sở tiếp tục cập nhật chính sách mới, hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động, hòa giải ở cơ sở; đồng thời chú trọng xây dựng tài liệu song ngữ Việt - Khmer tại những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Song song với tuyên truyền trực tiếp, thành phố mở rộng các kênh thông tin để người dân tiếp cận chính sách thuận tiện hơn. Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp cấp phát báo cho người có uy tín; duy trì các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Khmer.

Đua ghe ngo - môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer dịp lễ hội Óoc Om Bóc diễn ra hàng năm vào rằm tháng 10 âm lịch tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Huế

Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Cần Thơ cũng đang duy trì nhóm Zalo Dân tộc với hơn 226 thành viên, kết nối công chức phụ trách công tác dân tộc tại 103 xã, phường và đại diện các ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, thông tin chính sách được cập nhật, trao đổi và phối hợp triển khai nhanh chóng hơn.

Trong thời gian tới, Sở định hướng phát triển thêm video ngắn, nội dung hỏi - đáp, podcast, tài liệu song ngữ Việt - Khmer và nghiên cứu sử dụng mã QR để người dân tra cứu chính sách, thủ tục hành chính, địa chỉ cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Với người lớn tuổi hoặc địa bàn hạn chế điều kiện tiếp cận internet, các hình thức báo in, truyền thanh và hội nghị trực tiếp vẫn được duy trì.

Mục tiêu là bảo đảm đồng bào dân tộc thiểu số ở cả khu vực trung tâm và những phum, sóc xa trung tâm đều có cơ hội tiếp cận thông tin chính sách chính xác, kịp thời; hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và cách thức tiếp cận các chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến đời sống.