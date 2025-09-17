Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết gần đây liên tiếp nhận được công văn của các doanh nghiệp dược báo cáo về các trường hợp nghi ngờ thuốc giả.

Trong đó, Novartis Việt Nam báo cáo về 3 sản phẩm Tobrex 5ml (2 lô số: VEE98C, VEE90A); Maxitrol 5ml, số lô: VFD09A; TobraDex 5ml, số lô: VHN07A. Đây là các loại thuốc nhỏ/tra mắt phổ biến ở thị trường Việt Nam.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua, bán hoặc sử dụng các thuốc có tên và số lô như trên. Novartis Việt Nam nhận chỉ đạo phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc truy tìm nguồn gốc của các lô thuốc nêu trên khi được yêu cầu.

Hình ảnh thuốc Aclasta chính hãng (trái) và sản phẩm nghi ngờ là hàng giả (phải). Ảnh: Cục Quản lý Dược

Doanh nghiệp thứ 2 báo cáo về trường hợp nghi ngờ thuốc giả là Công ty TNHH Sandoz Việt Nam. Tháng 7, doanh nghiệp nhận phản ánh của nhà thuốc thuộc Phòng khám Dụng cụ y khoa Gia đình (địa chỉ G2-41 Phạm Hùng, Rạch Giá, An Giang) về sản phẩm thuốc có bao bì mang tên Aclasta, Lot: KHBY7, MFD: 08/2024, EXP: 07/2027. Đây là thuốc điều trị loãng xương và bệnh paget xương.

Đơn vị cho biết lô hàng không được sản xuất bởi Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia (nhà máy sản xuất của Sandoz), công ty không nhập lô hàng trên. Hơn nữa, lô hàng nghi giả vẫn giữ logo cũ (không còn sử dụng sau tháng 5/2024).

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố thông báo đến toàn bộ các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua, bán hoặc sử dụng thuốc Aclasta có ngày sản xuất từ sau tháng 5/2024 có logo của Novartis.

Doanh nghiệp thứ 3 báo cáo là Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam. Theo đó, công ty này nhập khẩu một số thuốc của Cheplapharm Arzneimottel GmbH.

Gần đây Công an TPHCM thu giữ sản phẩm Lexomil 6mg; số lô: F3193F01; HD 12/2027 (thuốc ngủ) được xác minh là hàng giả. Lô hàng này được sản xuất để lưu hành tại Pháp, không được nhập khẩu, phân phối vào Việt Nam. Hiện nay, chưa có thuốc nào có tên Lexomil 6 mg được cấp số đăng ký lưu hành trong nước.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế TPHCM khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh và truy tìm nguồn gốc loại thuốc Lexomil 6mg nghi ngờ giả. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc được khuyến cáo không được buôn bán, sử dụng thuốc nghi ngờ giả nêu trên.