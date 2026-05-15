Ngày 15/5, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, từ đầu năm tới ngày 10/5, toàn thành phố ghi nhận khoảng 16.000 ca sốt xuất huyết (tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2025).

Trong khi đó, số ca bệnh tay chân miệng vượt hơn 100% so với cùng kỳ. Năm nay xuất hiện virus Enterovirus 71 (EV71) - tác nhân thường gây các đợt bùng phát tay chân miệng lớn và nhiều ca bệnh nặng. Đây cũng là yếu tố khiến giới chuyên môn đặc biệt lo ngại trong mùa hè này.

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM.

Ngoài hai bệnh trên, trong 4 tháng đầu năm 2026, TPHCM cũng ghi nhận rải rác các ca viêm não mô cầu và sởi.

Theo bà Nga, quy luật hằng năm cho thấy số ca sốt xuất huyết thường tăng nhanh từ giữa tháng 6. Bệnh tay chân miệng đang trên đà giảm theo chu kỳ mùa nhưng có thể tăng trở lại khi bước vào năm học mới. Các bệnh như não mô cầu, sởi và cúm cũng được dự báo có thể xuất hiện trong những tháng hè.

Với sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TPHCM đề nghị người dân chủ động loại bỏ các vật chứa nước đọng - nơi muỗi sinh sản xung quanh nhà. Thành phố sẽ triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết 15/6 xuống tận cấp phường, xã.

Đặc biệt, ngành y tế khuyến cáo người dân nên tiêm vắc-xin sốt xuất huyết để chủ động phòng bệnh. Khi có triệu chứng sốt không rõ nguyên nhân, dù là trẻ em hay người lớn đều cần đến cơ sở y tế khám ngay, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tiếp nhận nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng nặng. Ảnh: Nguyễn Huế

Với bệnh tay chân miệng, các gia đình có con dưới 5 tuổi cần theo dõi sát. Khi trẻ sốt kèm nổi mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, phải đưa đi khám ngay. Những trường hợp được chỉ định điều trị tại nhà, phụ huynh cần nhận biết sớm các dấu hiệu chuyển nặng để đưa con đến bệnh viện kịp thời.

Với các bệnh đã có vắc-xin như sởi, não mô cầu, CDC TPHCM khuyến cáo người dân duy trì tiêm chủng đầy đủ. Người cao tuổi và người có bệnh nền cần được ưu tiên bảo vệ.

Cơ quan y tế cũng cảnh báo bệnh dại có nguy cơ tử vong gần như 100%. Người nuôi chó cần tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi. Người bị chó cắn bắt buộc đi tiêm ngừa ngay, không được chần chừ.

"Chúng tôi luôn phối hợp với Sở Y tế, duy trì hệ thống giám sát tích hợp theo dõi ca bệnh, trung gian truyền bệnh và tác nhân gây bệnh trên địa bàn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức người dân trong chủ động phòng bệnh và tiếp cận y tế kịp thời", lãnh đạo CDC TPHCM nhấn mạnh.