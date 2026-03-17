UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu và hội nhập quốc tế.

Theo dự thảo, đến năm 2035, hệ thống y tế Thủ đô được kỳ vọng trở thành trung tâm y tế và khoa học công nghệ hiện đại, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, thể lực, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng sống tiếp tục được cải thiện.

Bệnh viện Thanh Nhàn được định hướng tuyến cuối của Thành phố nhằm chăm sóc chuyên sâu. Ảnh: BVTN

Đến năm 2045, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm y tế lớn của cả nước và khu vực, đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y sinh học. Thành phố cũng hướng tới vai trò trung tâm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật y khoa trình độ cao, hình thành mạng lưới bệnh viện và trung tâm chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế, đủ khả năng tiếp nhận và điều trị các ca bệnh phức tạp trong khu vực.

Di dời cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm khỏi nội đô

Một trong những định hướng đáng chú ý của dự thảo quy hoạch là di chuyển các cơ sở điều trị bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây nhiễm cao ra khỏi nội đô. Thành phố dự kiến dành quỹ đất cho các cơ sở y tế theo hướng đồng bộ, kết hợp nghiên cứu, đào tạo và khám chữa bệnh chất lượng cao.

Song song với đó, Hà Nội sẽ đầu tư nâng cấp các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trở thành các trung tâm chuyên sâu, đảm nhận vai trò tuyến cuối, giảm tải cho các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn.

Cụ thể, Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ được đầu tư phát triển thành bệnh viện tuyến cuối nhằm chăm sóc chuyên sâu. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Tim Hà Nội được định hướng trở thành các trung tâm chuyên sâu đảm nhận chức năng vùng.

Trung tâm cấp cứu 115 sẽ được phát triển hoàn chỉnh, kết hợp với các đơn vị cấp cứu vệ tinh theo khu vực để bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời.

Huy động xã hội hóa xây mới 4 bệnh viện

Theo dự thảo quy hoạch, Hà Nội sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng mới 4 bệnh viện trên địa bàn.

Trong đó có hai bệnh viện đa khoa khu vực với quy mô 500 giường mỗi bệnh viện, gồm: Bệnh viện đa khoa khu vực phía Đông tại Gia Lâm và Bệnh viện đa khoa khu vực phía Tây tại Thạch Thất.

Thành phố còn dự kiến xây dựng Bệnh viện Lão khoa Hà Nội tại Sóc Sơn với quy mô khoảng 250 giường bệnh và Bệnh viện Nội tiết Hà Nội tại quận Bắc Từ Liêm, quy mô khoảng 250 giường.

Hà Nội sẽ tiếp nhận một số bệnh viện của các bộ, ngành đóng trên địa bàn. Trước mắt, Hà Nội dự kiến tiếp nhận khoảng 350 giường bệnh; trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục điều chuyển 6 bệnh viện về thành phố quản lý với tổng quy mô gần 2.000 giường bệnh.

Các bệnh viện dự kiến được chuyển giao gồm: Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Xây dựng, Bệnh viện Than - Khoáng sản, Bệnh viện Bưu điện, Bệnh viện Thể thao và Bệnh viện Dệt may.

Bên cạnh hệ thống bệnh viện, Hà Nội dự kiến xây dựng 5 tổ hợp công trình y tế tập trung chất lượng cao, có quy mô từ hàng chục đến hơn 100ha đặt tại Phú Xuyên, Sóc Sơn, Hòa Lạc, Sơn Tây và Gia Lâm. Đây sẽ là các khu y tế đa chức năng, kết nối giữa cơ sở khám chữa bệnh với các trung tâm chẩn đoán kỹ thuật cao, đào tạo và nghiên cứu y khoa.