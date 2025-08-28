Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Khai Minh (phường Bến Thành, TPHCM) tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, thiết thực, và dự kiến tiếp sóng chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT) cùng cả nước. Nhà trường cũng thông báo đến quý phụ huynh, quý đối tác không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng. Nếu đối tác, phụ huynh có lòng thì chuyển sang ủng hộ quỹ khuyến học để chăm lo cho các em còn khó khăn.

Trong thông báo gửi đến đối tác, phụ huynh học sinh và các mạnh thường quân, Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) cũng cho biết không nhận hoa tại lễ khai giảng năm học mới và xin được đổi thành các suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

“Những suất học bổng này sẽ được nhà trường trao tặng cho học sinh trong lễ khai giảng như một món quà khích lệ tinh thần vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực học tập. Mỗi suất học bổng dù lớn hay nhỏ đều là sự sẻ chia, yêu thương, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng nhà trường trong hành trình ươm mầm tri thức”, thư của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Trúc nêu.

Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 được tổ chức đặc biệt cùng kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ GD-ĐT.

Buổi lễ sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào 8h-9h30 ngày 5/9, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Tại buổi lễ, dự kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ phát biểu chỉ đạo, đánh trống khai giảng, trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước cho Bộ GD-ĐT.

Những năm trước, các trường đại học thường tổ chức lễ khai giảng theo mốc thời gian riêng. Tuy nhiên năm nay, tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập cũng đều tổ chức đồng thời trong thời gian này.

Việc từ chối nhận hoa trong lễ khai giảng hay dịp 20/11 đã được nhiều trường ở TPHCM áp dụng những năm gần đây.

Thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị (TPHCM) từng từ chối nhận hoa ngày 20/11 mà mong muốn một món quà khác để gửi tới học sinh.

Ông gửi thư cho mạnh thường quân, cơ quan, doanh nghiệp và nêu rằng hàng năm, cứ đến ngày 20/11, nhà trường nhận được rất nhiều lẵng hoa chúc mừng. Tuy nhiên, số hoa này chỉ dùng trong vài ngày thì vứt bỏ, rất phí phạm. Năm nay tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, nhà trường mong quý mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức thay vì tặng hoa thì tặng tập vở, sữa và trang thiết bị thể dục thể thao để nhà trường khen thưởng cho học sinh. Đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là nguồn động lực cho trường và học sinh.

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông (quận 6, TPHCM), thầy hiệu trưởng Đinh Phú Cường đã viết thư ngỏ gửi cơ quan, doanh nghiệp, phụ huynh, mạnh thường quân xin được đổi quà là hoa và bánh kem trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sang thẻ bảo hiểm cho 89 học sinh khó khăn của trường mình. Mỗi thẻ trị giá 680.000 đồng.

Theo ông Cường, các doanh nghiệp, phụ huynh thường tặng bánh kem và hoa cho nhà trường, giáo viên vào dịp 20/11. Nhà trường rất trân quý tình cảm này. Nhưng sau 1-2 ngày, nhiều lẵng hoa phải bỏ đi trong khi số tiền các đơn vị dùng để mua tặng là không nhỏ.

Ông Cường kể, sau khi thư ngỏ được chia sẻ, nhà trường nhận niềm vui bất ngờ. Trong trường, các thầy cô là những người đầu tiên góp tiền để mua thẻ bảo hiểm cho học sinh. Nhiều doanh nghiệp, phụ huynh, mạnh thường quân cũng tặng quà cho trường, với số tiền có thể mua được hơn 200 thẻ bảo hiểm - con số vượt xa sự mong đợi.





