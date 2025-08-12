Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ GD-ĐT. Theo đó, buổi lễ sẽ được tổ chức trọng thể nhằm khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Buổi lễ sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào lúc 8h – 9h30 ngày 5/9, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước.

Tại buổi lễ, dự kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ phát biểu chỉ đạo, đánh trống khai giảng, trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước cho Bộ GD-ĐT.

Những năm trước, các trường đại học thường chủ động tổ chức lễ khai giảng theo mốc thời gian riêng. Tuy nhiên năm nay, tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập cũng đều tổ chức đồng thời trong thời gian này.

Lễ khai giảng năm nay trên cả nước sẽ được tổ chức không giống những năm trước. Ảnh minh họa

Trong năm học mới này, ngành Giáo dục sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các trường tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông; triển khai dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học và tại các cơ sở giáo dục THCS, THPT có đủ điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, phát triển mạng lưới trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú (theo mô hình mới) tại các xã biên giới; bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý; có giải pháp phù hợp, kịp thời để hỗ trợ chính quyền địa phương cấp xã thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Về phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, cần đổi mới theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tạo cơ hội, điều kiện để học sinh được phát triển toàn diện; đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; thực hiện hiệu quả giáo dục dân tộc và giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

Các nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới quản trị trường học; tăng cường kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; tập trung tham mưu cấp ủy địa phương đưa giáo dục nói chung và phổ thông nói riêng vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương.