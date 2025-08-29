Theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 24/8 đến sáng 29/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 2 người chết, 2 người bị thương và gần 12.000 ngôi nhà bị ngập nước.

Đến hôm nay, tại 4 xã Xuân Chinh, Yên Nhân, Kim Tân và Bát Mọt vẫn còn nhiều khu dân cư bị chia cắt, trong đó xã Bát Mọt đang bị cô lập hoàn toàn. Đặc biệt, toàn tỉnh có 33 trường học bị ngập, tốc mái và hư hỏng nặng.

Ngay khi nước rút, ngành giáo dục Thanh Hóa đang phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng, khẩn trương triển khai công tác tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Dưới đây là một số hình ảnh ở các địa phương dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai tại trường học.

Giáo viên cùng lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương dọn dẹp đất đá tại điểm Trường Mầm non Cha Lung, xã Tam Thanh. Ảnh: CTV

Điểm Trường Tiểu học khu Cha Lung, xã Tam Thanh đất đá phủ kín khuôn viên trường học. Ảnh: CTV

Đá cuội tràn vào một điểm trường ở xã Yên Khương. Ảnh: CTV

Các cô giáo đang gạt lớp bùn từ trong lớp học ra ngoài. Ảnh: CTV

Sân trường đang được bơm nước dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: CTV

Những chiếc bàn vừa được rửa sạch để kê vào lớp học. Ảnh: CTV

Nhiều chiến sĩ hỗ trợ công tác vệ sinh trường học, chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: CTV