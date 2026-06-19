Nam bệnh nhân là anh H.V.K (25 tuổi, tỉnh Quảng Trị). Cành cây đâm xuyên vùng bụng gây vết thương nghiêm trọng, anh K. bị mất máu nhiều và rơi vào tình trạng bất tỉnh. Ngay sau đó, người nhà đã đưa anh đến Trạm Y tế xã Bến Quan để sơ cứu, cầm máu ban đầu, rồi nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Thầy thuốc thăm khám cho anh K. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân hạ huyết áp (chỉ còn 80/40 mmHg), có vết thương thấu bụng đang chảy máu nhiều kèm đau tức ngực và đau đầu. Bệnh nhân được hồi sức chống choáng, băng ép vết thương cầm máu, chụp CT toàn thân.

Chẩn đoán ban đầu, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc giảm thể tích do chấn thương gan độ IV. Đây là tình trạng đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Trước diễn biến nặng của bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình mổ, ê-kíp thầy thuốc ghi nhận máu lượng nhiều. Kết quả thăm dò còn cho thấy gan bệnh nhân bị vỡ nát kèm vết rách sâu khoảng 4cm, dài 4cm.

Các bác sĩ thực hiện thủ thuật Pringle để kiểm soát dòng máu đến gan, đồng thời phát hiện thêm các tổn thương gan khác. Sau đó, ê-kíp tiến hành khâu cầm máu các mạch máu tổn thương, xử lý diện vỡ gan và kiểm tra kỹ tình trạng cầm máu trước khi kết thúc phẫu thuật.

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã có nhiều chuyển biến khả quan, các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện anh K. tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại tích cực tại bệnh viện.