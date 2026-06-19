Thiết bị dễ bị bỏ quên

Bà P.T.L (55 tuổi, Tây Ninh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau hông lưng dữ dội kéo dài kèm tiểu gắt buốt. Trước đó, bà L. được phẫu thuật tán sỏi niệu quản và điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Sau can thiệp, các bác sĩ đặt sonde JJ cho bệnh nhân nhằm đảm bảo dòng nước tiểu lưu thông từ thận xuống bàng quang, giải quyết tình trạng bế tắc đường tiết niệu do nhiễm trùng.

Tuy nhiên, đến thời điểm tái khám để rút sonde JJ, người phụ nữ này lại quên lịch hẹn. Gần đây, bà L. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau vùng hông lưng ngày càng tăng, tiểu buốt, tiểu khó và phải quay lại bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy sonde JJ vẫn còn lưu trong cơ thể của bà, đồng thời đã xuất hiện sỏi bám ở đầu trên của ống thông. Ê-kíp điều trị thực hiện nội soi ngược dòng tán sỏi bám trên sonde và lấy ống thông ra ngoài thành công.

Sau can thiệp, các triệu chứng đau hông lưng, tiểu buốt của bà L. nhanh chóng cải thiện và người bệnh đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Đức, Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM), nhiều bệnh nhân quên mất sự hiện diện của sonde JJ hoặc chủ quan không tái khám đúng hẹn. Khi đó, ống thông có thể lưu lại trong cơ thể nhiều tháng, thậm chí nhiều năm và trở thành nguyên nhân gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ khám cho bà L. Ảnh: BSCC.

Biến chứng thường gặp nhất là nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Vi khuẩn dễ dàng bám vào bề mặt ống thông, gây viêm bàng quang, viêm thận - bể thận, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Ngoài ra, sonde JJ có thể trở thành "giá đỡ" cho các tinh thể khoáng trong nước tiểu lắng đọng và hình thành sỏi bao quanh. Khi sỏi phát triển lớn, việc lấy sonde ra ngoài sẽ trở nên khó khăn, thậm chí người bệnh phải trải qua các cuộc phẫu thuật phức tạp.

Nguy hiểm hơn, sonde có thể di lệch khỏi vị trí ban đầu hoặc đứt gãy sau thời gian dài lưu trong cơ thể, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn nhiều.

Bác sĩ Đức khuyến cáo người đang mang sonde JJ cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng dữ dội, không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường; tiểu buốt, tiểu rắt tăng lên; nước tiểu đục, có mùi hôi hoặc lẫn máu đỏ tươi; sốt cao, rét run, buồn nôn, nôn ói hoặc cảm giác mệt mỏi kéo dài.

Không phải thiết bị vô thời hạn

Nhiều bệnh nhân cho rằng nếu sonde JJ không gây đau hay khó chịu thì có thể để nguyên trong cơ thể mà không cần lấy ra. Tuy nhiên, đây không phải là thiết bị được thiết kế để lưu trong cơ thể vô thời hạn.

Theo bác sĩ Đức, phần lớn người bệnh vẫn có thể sinh hoạt và làm việc bình thường khi mang sonde JJ. Tuy nhiên, người bệnh cần uống đủ nước, hạn chế vận động quá sức, theo dõi các dấu hiệu bất thường và đặc biệt phải tuân thủ lịch tái khám.

Thông thường, sonde JJ được rút sau khoảng 2-4 tuần, tùy từng bệnh lý và chỉ định điều trị. Thời gian lưu tối đa có thể từ vài tháng đến một năm tùy loại vật liệu nhưng tuyệt đối không nên để kéo dài ngoài kế hoạch theo dõi của bác sĩ.

Vì vậy, trước ca phẫu thuật, bác sĩ đều tư vấn rõ về mục đích đặt sonde, thời gian lưu ống và những nguy cơ có thể xảy ra nếu bỏ quên lịch tái khám. Sau điều trị, bệnh nhân được cấp giấy hẹn, hướng dẫn chăm sóc cụ thể và được nhắc lịch trước ngày tái khám.

"Việc rút sonde đúng hẹn là yếu tố rất quan trọng để bảo vệ chức năng thận và duy trì kết quả điều trị. Chỉ một cuộc hẹn bị bỏ lỡ cũng có thể khiến người bệnh phải đối mặt với những biến chứng đáng tiếc", bác sĩ Đức nhấn mạnh.

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