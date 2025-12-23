Liên quan đến vụ cháy chợ Xanh, đến 8h30 ngày 23/12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội tiếp tục dập tàn, làm mát các cấu kiện bên trong.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 4h34 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy chợ Xanh. 8 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 và 13 cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường.

Khi các lực lượng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn do có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, phát sinh nhiều khói, khí độc; tốc độ cháy lan nhanh, có nguy cơ lan sang các ki-ốt và nhà dân xung quanh.

"Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo khai thác các nguồn nước xung quanh, triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan, tiếp cận gốc lửa để dập tắt đám cháy. Đồng thời, chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tổ chức dập tắt đám cháy", đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.

Đến 4h57, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được đám cháy, ngăn không để lửa lan ra các khu vực còn lại trong chợ và nhà dân xung quanh.

Cũng theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã cứu được 2.000m2 các ki-ốt trong chợ, gồm: dãy ki-ốt ở ngõ 76 phố Trịnh Đình Cửu, dãy ki-ốt từ số 24 đến 34 trên mặt đường Trần Nguyên Đán và khu vực trạm biến áp.

Tuy nhiên, ở bên trong chợ, nhiều ki-ốt đã bị cháy rụi, mái tôn đổ sập.