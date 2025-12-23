Khoảng 4h30, lửa bùng lên từ một ki-ốt bên trong chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội). Sau đó, lửa lan nhanh tại khu vực bán hàng vải, quần áo và đồ hàng mã. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội được điều động đến hiện trường để dập lửa.

Các ki-ốt ở chợ Xanh giáp ranh với nhà số 8 ngõ 98 phố Trịnh Đình Cửu. Ảnh: Đình Hiếu

Anh Phạm Xuân Trung (sinh sống cạnh chợ Xanh) cho biết, thời điểm phát hiện ra cháy, anh và mọi người đã hô hoán nhau dùng nước dập lửa nhưng bất thành.

"Tôi cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa vì căn phòng chỉ cách khu chợ 1 bức tường. Lúc đó, có một số tiếng nổ như bình ga phát ra", anh Trung cho biết.

Cũng theo anh Trung, ít phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt để triển khai chữa cháy và phá cửa các ki-ốt để dập tắt lửa sâu bên trong.

Cảnh sát "vượt tường" khói dày đặc để chữa cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Nhiều tiểu thương bật khóc khi nhận được tin cháy chợ. Ảnh: Đình Hiếu

Bà Đua (tiểu thương bán cá trong chợ) cho biết, sau khi nhận được tin có cháy, bà nhanh chóng đến kiểm tra ki-ốt của mình.

"Lúc đó, lửa cháy to quá, lực lượng chức năng ngăn không cho ai vào trong, có lẽ tất cả máy móc ở ki-ốt đã cháy rụi rồi", bà Đua nói.

Tiểu thương bần thần nhìn tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Hiếu

Thiệt hại nặng nề nhất là các ki-ốt bán hàng vải, quần áo. Nhiều tiểu thương bật khóc, nghẹn ngào không nói nên lời.

"Tôi dồn hết vốn liếng để nhập hàng bán đợt Tết này nhưng cháy thành than cả rồi. Chúng tôi không kịp đến di dời tài sản ra bên ngoài", nữ tiểu thương nghẹn ngào.

Ngồi ở đối diện chợ nhìn vào ki-ốt có nhiều hàng hóa vẫn đang âm ỉ cháy, anh Quân (bán bún ở chợ) cho biết, quán của anh gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 80 triệu đồng. “Bà con trong chợ thiệt hại rất nặng, có hộ mất hàng hóa trị giá đến tiền tỷ”, anh Quân nói.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, khoảng 4h34 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy chợ Xanh. 8 xe chữa cháy của các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 và 13 cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường.

Khi các lực lượng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn do có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, phát sinh nhiều khói, khí độc; tốc độ cháy lan nhanh, có nguy cơ lan sang các ki-ốt và nhà dân xung quanh.

Lửa cháy âm ỉ bên trong các ki-ốt. Ảnh: Đình Hiếu

"Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo khai thác các nguồn nước xung quanh, triển khai nhiều mũi tấn công chống cháy lan, tiếp cận gốc lửa để dập tắt đám cháy. Đồng thời, chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tổ chức dập tắt đám cháy", đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.

Đến 4h57, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế được đám cháy, ngăn không để lửa lan ra các khu vực còn lại trong chợ và nhà dân xung quanh.

Lực lượng chức năng đã cứu được 2.000m2 các ki-ốt trong chợ, gồm: dãy ki-ốt ở ngõ 76 phố Trịnh Đình Cửu, dãy ki-ốt từ số 24 đến 34 trên mặt đường Trần Nguyên Đán và khu vực trạm biến áp.