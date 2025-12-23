Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 sáng nay (23/12), hỏa hoạn bùng lên dữ dội từ một ki-ốt tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt). Nhân chứng tại hiện trường cho biết, lửa lan nhanh sang các ki-ốt lân cận. 

W-600285859_1351794826184873_4855246564719475111_n.jpg

Do bên trong các ki-ốt chứa nhiều hàng hóa làm từ vật liệu dễ cháy như quần áo, đồ nhựa... nên lửa lan nhanh, khói đen bốc cao.

W-598564571_2742143526121898_3801869281777009760_n.jpg

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường tiến hành dập lửa.

W-605209390_3950832278542121_2370625976035619772_n.jpg

Nhiều hộ dân xung quanh phải di dời đồ đạc. Chợ Xanh Định Công có diện tích 2.800m2 với hơn 100 ki-ốt.

Đến 7h, khu vực đã bị cắt điện, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Tiếp tục cập nhật...