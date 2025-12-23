Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 sáng nay (23/12), hỏa hoạn bùng lên dữ dội từ một ki-ốt tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt). Nhân chứng tại hiện trường cho biết, lửa lan nhanh sang các ki-ốt lân cận.

Do bên trong các ki-ốt chứa nhiều hàng hóa làm từ vật liệu dễ cháy như quần áo, đồ nhựa... nên lửa lan nhanh, khói đen bốc cao.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường tiến hành dập lửa.

Nhiều hộ dân xung quanh phải di dời đồ đạc. Chợ Xanh Định Công có diện tích 2.800m2 với hơn 100 ki-ốt.

Đến 7h, khu vực đã bị cắt điện, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Tiếp tục cập nhật...