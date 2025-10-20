Dự án 20 năm chưa xong

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 26/5/2006, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định chỉ định Công ty Bất động sản và Tư vấn đầu tư xây dựng Đông Á (nay là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, gọi tắt là Công ty Đông Á) làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới ven và cải tạo sông Hạc, TP Thanh Hóa (cũ), với tổng diện tích hơn 37 ha.

Dự án liên quan đến hơn 1.000 hộ dân thuộc 3 phường Đông Thọ, Trường Thi và Nam Ngạn, với tổng mức bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 550 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là cải tạo, chỉnh trang khu dân cư ven sông - nơi có điều kiện sống thấp, ô nhiễm để xây dựng một khu đô thị khang trang, tích hợp hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, không gian xanh, cảnh quan và dịch vụ hiện đại.

Phối cảnh và hiện trạng của Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc. Ảnh: Minh Khôi

Sau đó, dự án được điều chỉnh nhiều lần theo các Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 8/7/2009; 1717/QĐ-UBND ngày 24/5/2010; và 3037/QĐ-UBND ngày 14/9/2012.

Lý do điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 của Khu đô thị Bắc cầu Hạc (TP Thanh Hóa), đáp ứng yêu cầu xây dựng khu đô thị mới kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu dân cư ven sông, đồng thời hình thành khu đô thị hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và môi trường sống.

Nếu tính từ thời điểm UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định chỉ định nhà đầu tư, đã gần 20 năm trôi qua nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, năm 2013, Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư TP Thanh Hóa (cũ) có công văn gửi Công ty Đông Á, đề nghị thống nhất việc sử dụng quỹ đất kinh doanh của công ty để ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tiêu úng Đông Sơn của TP Thanh Hóa.

Công ty Đông Á đã đồng ý bàn giao 194 lô đất thuộc dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc, đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích hơn 1,5 ha để thành phố bố trí tái định cư cho các hộ dân dự án tiêu úng Đông Sơn.

Tuy nhiên, khi đó TP Thanh Hóa vẫn chưa hoàn trả quỹ đất tái định cư cho Công ty Đông Á, khiến dự án tiếp tục đình trệ do chưa thể giải phóng xong mặt bằng.

Một góc mặt bằng của dự án suốt 20 năm vẫn chưa xong. Ảnh: Minh Khôi

Bỏ ngoài sổ sách gần 14 tỷ đồng

Trước thực trạng dự án kéo dài, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo UBND TP Thanh Hóa (cũ) tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an ngày 6/10, Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Cao Tiến Đoan (tức “bầu” Đoan), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị xác định có hai hành vi vi phạm.

Thứ nhất, sau khi Công ty Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp này đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng, bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Khu "bạch dinh" của "bầu" Đoan. Ảnh: Minh Khôi

Thứ hai, cơ quan công an xác định, từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số cán bộ trong chính quyền Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ nhằm được tham gia, trúng thầu dự án.

Kết quả, đến ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện pháp lý, ông Đoan vẫn cho nhân viên bán 189/213 lô đất, với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tạm giữ hình sự ông Cao Tiến Đoan về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Minh Khôi