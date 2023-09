Theo phản ánh của các tài xế, thời gian gần đây tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh từ đường Huỳnh Tấn Phát đến Quốc lộ 1 đang xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện mặt đường tại nhiều vị trí bị hư hỏng nặng tạo hố sâu, bề mặt ngập nước, vạch sơn đường mờ, mất tác dụng cảnh báo,… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Hố sâu đọng nước 'bẫy' người đi đường trên đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ảnh: MĐ

Liên quan đến nội dung trên, Sở GTVT TP.HCM cho biết, tuyến đường này do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng quản lý, duy tu và sửa chữa. Hàng năm, đơn vị đều có văn bản yêu cầu phía nhà đầu tư tăng cường kiểm tra, sửa chữa ngay mặt đường hư hỏng gây mất an toàn giao thông nhưng doanh nghiệp này không thực hiện sửa chữa hoặc triển khai sửa chữa rất chậm.

Theo Sở GTVT, nhiều vị trí sửa chữa không đạt yêu cầu và nhanh chóng hư hỏng trở lại, gây mất an toàn giao thông, bức xúc trong người dân. Báo đài và cơ quan chức năng phản ánh nhiều lần trên đường dây nóng.

Mặt đường tuyến đại lộ được mệnh danh đẹp nhất TP.HCM nhưng giờ như đường làng, xuất hiện nhiều hố sâu tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: MĐ

Để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, Sở GTVT cho biết đã đề nghị Công TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng khẩn trương kiểm tra, sửa chữa toàn bộ các vị trí mặt đường hư hỏng trên đường Nguyễn Văn Linh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đặc biệt tại đoạn đường từ Trạm thu phí đến Quốc lộ 1. Công ty này phải có trách nhiệm sơn lại hệ thống sơn đường bị mờ, mé nhánh cây che khuất đèn tín hiệu giao thông, biển báo; hoàn thành trước ngày 30/9.

Đối với những vị trí mặt đường hư hỏng tạo hố sâu phải tái lập mặt đường ngay nhằm đảm bảo an toàn giao thông; Khơi thông dòng chảy, nạo vét các rãnh thoát nước, đảm bảo mặt đường thoát nước tốt, không đọng nước.

Theo Sở GTVT, tuyến đại lộ Nguyễn Văn Linh thuộc Khu đô thị mới Nam Thành phố đang do Ban Quản lý Khu Nam quản lý. Do đó, Sở đề nghị Ban này tăng cường kiểm tra, yêu cầu Công TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường theo Giấy chứng nhận đầu tư.

Sở cũng đề nghị Ban Ban Quản lý Khu Nam xem xét thực hiện hoặc đề xuất UBND thành phố các biện pháp chế tài đối với Công TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng do không thực hiện đúng theo yêu cầu tại Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

Một hố sâu đọng nước án ngự giữa đường đại lộ Nguyễn Văn Linh. Ảnh: MĐ

Ngoài ra, Sở GTVT đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh có liên quan đến bất cập của hệ thống hạ tầng giao thông, để điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở GTVT được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử phạt ngay Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng do không bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý, gây mất an toàn giao thông, theo đúng quy định của pháp luật.

Đại lộ Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 17,8 km, nối từ đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7) đến Quốc lộ 1 (đoạn đi qua Bình Chánh) để kết nối với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Tuyến đại lộ được khởi công năm 1996 và đưa vào khai thác toàn bộ năm 2007 với quy hoạch lộ giới 60-120m với 10 làn xe, tổng kinh phí đầu tư khoảng 100 triệu USD do Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư theo hình thức BOT. Hiện, nhà đầu tư đang triển khai thu phí hoàn vốn và dự kiến đến năm 2028 sẽ kết thúc. Đại lộ Nguyễn Văn Linh được xem là trục huyết mạch có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam TP.HCM, kết nối với những công trình trọng điểm như: Khu chế xuất Tân Thuận, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu đô thị cảng Hiệp Phước, Cảng Hiệp Phước, Cầu Phú Mỹ và Khu đô thị mới Thủ Thiêm….