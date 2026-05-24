Hội thao quy tụ 17 đội tuyển quân sự, võ thuật và 63 đội tuyển thể thao, với sự tham gia của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ, vận động viên đến từ công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.

Đội kỵ binh biểu diễn điều khiển ngựa để trấn áp tội phạm tại hội thao. Ảnh: Phạm Công

Màn biểu diễn khí công, công phá tại lễ khai mạc. Ảnh: Phạm Công

Lễ khai mạc hội thao được tổ chức quy mô, trang trọng, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và tính kỷ luật của lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lễ khai mạc gồm 3 phần: Chương trình nghệ thuật chào mừng, phần lễ và chương trình thực binh biểu dương lực lượng. Mở đầu chương trình là màn trống hội của 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân cùng phần biểu diễn nghệ thuật quân nhạc kết hợp múa súng, múa cờ do cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, thực hiện, tạo không khí hào hùng cho toàn bộ chương trình.

Rô bốt có vũ trang biểu diễn phối hợp tác chiến. Ảnh: Phạm Công

Chương trình thực binh biểu dương lực lượng được dàn dựng công phu, kết hợp đồng bộ giữa âm thanh, ánh sáng, khí tài, phương tiện hiện đại và các kỹ thuật trình diễn chuyên nghiệp.

Nhiều nội dung biểu diễn đặc sắc như: Điều khiển ô tô, mô tô đặc chủng; biểu diễn kỵ binh; quyền côn, khí công, công phá; võ thuật công an nhân dân; xử lý tình huống nghiệp vụ cùng các màn đồng diễn quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ đã để lại nhiều ấn tượng đối với người xem.

Các màn tác chiến trấn áp tội phạm của lực lượng công an. Ảnh: Phạm Công

Từ nay đến ngày 28/5, các đội tuyển bước vào tranh tài ở nhiều nội dung gồm: Quân sự, chạy vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người và pickleball. Trong đó, các nội dung quân sự và chạy vượt vật cản được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện phòng chống khủng bố quốc gia (phường Đông Mai); môn võ thuật thi đấu tại nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ tỉnh Quảng Ninh (phường Tuần Châu); bóng đá nam 7 người diễn ra tại cụm sân bóng đá cỏ nhân tạo Song Minh (phường Cao Xanh); môn pickleball tổ chức tại các cụm sân tại phường Hạ Long.

Cảnh khói lửa, rô bốt chữa cháy xuất hiện tại đêm khai mạc hội thao. Ảnh: Phạm Công

