XEM CLIP:

Ngày 20/11, tình hình ngập lụt tại Khánh Hòa vẫn diễn biến phức tạp khi nước lũ tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Từ đêm 18 đến sáng 19/11, mưa lớn kết hợp với việc các hồ chứa xả lũ đã khiến nhiều khu vực ở các xã Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và phường Tây Nha Trang chìm trong nước. Ngập lụt nghiêm trọng đã khiến nhiều nơi bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Trước tình hình khẩn cấp, từ tối 19/11 đến rạng sáng 20/11, các lực lượng quân đội gồm Lữ đoàn Đặc công nước 5, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã được huy động, nhanh chóng ứng cứu người dân tại các “điểm nóng” ngập lụt ở Khánh Hòa.

Các đơn vị tinh nhuệ của quân đội đến các "điểm nóng" ngập lụt để ứng cứu khẩn cấp người dân. Ảnh: NX

Lữ đoàn Đặc công nước 5 nhận lệnh, nhanh chóng vào cuộc, huy động lực lượng tinh nhuệ và phương tiện chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tại vùng ngập lụt xã Diên Khánh vào tối 19/11.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe Kamaz, 4 xuồng cứu hộ và nhiều thiết bị đã vượt hơn 100km đến các điểm ngập lụt.

Hơn 23h, lực lượng đặc công nước có mặt tại hiện trường, bắt đầu triển khai công tác cứu hộ trong điều kiện rất khó khăn. Tại đây, các chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương để đưa người dân ra khỏi những khu vực ngập sâu, đảm bảo an toàn và giảm thiểu tối đa rủi ro.

Lực lượng cứu nạn sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng và nhu yếu phẩm để ứng cứu khẩn cấp. Ảnh: NX

Cũng trong đêm, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị và nhu yếu phẩm để tham gia ứng cứu.

Các lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại những khu vực nguy hiểm như xã Suối Hiệp, phường Tây Nha Trang, xã Cam Lâm, xã Cam Hiệp và khu vực Suối Dầu.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện công tác sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Đặc công nước giữa dòng lũ cứu người dân ra khỏi khu vực ngập lụt nguy hiểm. Ảnh: NX

Chiến sĩ đặc công nước cõng người dân đến vị trí an toàn. Ảnh: NX

Các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân xuyên đêm ứng cứu người dân Khánh Hoà. Ảnh: NX

Người dân vẫn trong tình trạng hoảng loạn khi đối mặt với trận lũ dữ, dù đã được các lực lượng chức năng ứng cứu. Ảnh: NX

Đặc biệt, vào lúc 3h ngày 20/11, tại thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm, lực lượng hải quân đã tiếp cận và giải cứu thành công 9 người dân bị cô lập, đưa họ đến nơi an toàn.

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hoà cũng huy động hơn 2.230 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các đơn vị xung kích tại địa phương để khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ.

Các hoạt động chủ yếu tập trung vào việc di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn.

Đồng thời, lực lượng chức năng nỗ lực tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các khu vực bị cô lập và bố trí chốt chặn tại vị trí trọng yếu, vừa đảm bảo người dân không thiếu đói, vừa giảm thiểu rủi ro do ngập lụt và sạt lở.