Sau nhiều ngày tập luyện, sáng 10/1, Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Mở đầu buổi lễ là màn duyệt đội ngũ.

Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đứng trên xe chỉ huy, dẫn đầu lực lượng duyệt đội hình tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp theo, tổ Công an kỳ mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tiếp đó, lần lượt các khối: nam sĩ quan An ninh nhân dân, nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, khối nữ Cảnh sát giao thông xuất hiện.

Khối nam Cảnh sát đặc nhiệm là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, với bản lĩnh thép, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng hy sinh.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã xây dựng các phương án tác chiến, sẵn sàng cơ động, xử lý các tình huống đặc biệt nguy hiểm, quyết tâm bảo đảm môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Khối nam sĩ quan bảo vệ tiếp cận của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đội ngũ sĩ quan được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; được đào tạo chuyên biệt về công tác bảo vệ tiếp cận; có khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế và có bề dày kinh nghiệm trong bảo vệ các kỳ Đại hội Đảng cũng như các sự kiện trọng đại của đất nước.

Cũng tại buổi Lễ xuất quân, các lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tổ chức diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng.

Dẫn đầu đội hình là khối xe chỉ huy giao thông, thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ các đoàn lãnh đạo trong nước, khách quốc tế tham dự các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Các khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, xe đặc chủng bọc thép chống đạn, xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ lần lượt xuất hiện…

Đáng chú ý, nhiều trực thăng thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cũng tham gia Lễ xuất quân, diễn tập.

Sáng nay, lực lượng công an cũng diễn tập các phương án để bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thời gian qua, Tiểu ban ANTT đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần cho thành công của Đại hội.

Các lực lượng của công an cũng đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm ANTT.

Nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT đã được ban hành. Đến nay, việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới đánh chặn an ninh liên hoàn trong - ngoài, trên - dưới, truyền thống - hiện đại, khép kín, trọng tâm là Trung tâm hội nghị quốc gia, Trung tâm chính trị Ba Đình, khách sạn đại biểu lưu trú...

Lực lượng công an cũng mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT; qua đó làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an toàn cho Đại hội...