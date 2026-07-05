Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 vừa điều trị thành công trường hợp uốn ván toàn phát rất nặng trên nền nhiều bệnh lý mạn tính phức tạp, có tiên lượng tử vong cao.

Bệnh nhân là ông N.V.S, 65 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh có tiền sử mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, vảy nến và suy thượng thận.

Ngày 16/5, ông S. được đưa vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng kích thích, vật vã, tăng tiết nhiều đờm dãi, ứ đọng hầu họng, cứng hàm, nuốt khó, tăng trương lực cơ toàn thân và suy hô hấp nặng với SpO2 chỉ còn 82%.

Bệnh nhân trải qua hơn 40 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Khoảng 8 ngày trước đó, bệnh nhân bị cành rào quệt vào chân gây vết thương chảy máu nhưng không được xử trí đúng cách. Sau khoảng 5 ngày, ông cứng hàm, khó nuốt tăng dần, mệt mỏi, ăn uống kém nhưng vẫn chưa đến cơ sở y tế.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập, duy trì an thần và giãn cơ liên tục qua đường tĩnh mạch, đồng thời sử dụng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh và hồi sức tích cực theo đúng phác đồ điều trị.

Sau 6 ngày điều trị, ông S. được mở khí quản và tiếp tục duy trì thở máy liên tục trong 38 ngày. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa điều trị tích cực và chăm sóc toàn diện, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt qua từng giai đoạn.

Hiện nay, ông S. hồi phục tốt, được rút canuyn mở khí quản và xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tự thở ổn định, ăn uống được, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo uốn ván là bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc xin đầy đủ và tiêm nhắc đúng lịch.

Khi có vết thương hở, người dân cần rửa sạch, sát khuẩn đúng cách và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ, xử trí vết thương, tiêm phòng hoặc sử dụng huyết thanh kháng độc tố uốn ván khi cần thiết. Bệnh nhân không nên chủ quan với những vết thương nhỏ, bởi nếu không được xử trí kịp thời vẫn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.