Ngày 3/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) thông tin vừa thực hiện thành công ca đại phẫu mổ mở, cắt bỏ khối phình động mạch chủ bụng dưới thận dọa vỡ nguy hiểm và thay bằng ống ghép nhân tạo cho cụ ông 67 tuổi có nhiều bệnh nền phức tạp.

Trước đó, Bệnh viện Nhân dân Gia định tiếp nhận ông N.T.N (67 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng quanh rốn. Mấy ngày trước, ông N chỉ bị đau bụng âm ỉ, đầy bụng nên lầm tưởng là bệnh tiêu hóa thông thường. Khi cơn đau chuyển sang dồn dập và dữ dội, gia đình mới tức tốc đưa ông đi cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho ông N.T.N. sau ca phẫu thuật, hồi phục sức khoẻ. Ảnh: H.N.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) mạch máu, các bác sĩ phát hiện ông N có khối phình động mạch chủ bụng đoạn dưới thận với kích thước lớn, thành mạch nhiều vị trí mỏng dính và đang có dấu hiệu dọa vỡ. Không chỉ vậy, hệ mạch máu của bệnh nhân bị xơ vữa và vôi hóa nặng. Tình thế càng thêm ngặt nghèo khi ông N có bệnh nền cực kỳ nghiêm trọng: Hẹp động mạch cảnh hai bên trên 50%, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và suy thận mạn giai đoạn 4.

Nhận định đây là ca bệnh thách thức, quy trình hội chẩn liên chuyên khoa ngay lập tức được kích hoạt. Ban đầu, ê-kíp dự định chọn phương pháp can thiệp nội mạch (đặt Stent Graft) ít xâm lấn. Tuy nhiên, do lòng mạch của bệnh nhân quá nhỏ, gập góc và vôi hóa nặng, hệ thống giá đỡ không thể đưa qua đường động mạch đùi.

Các bác sĩ đành chuyển sang phương án mổ mở kinh điển đầy rủi ro: Cắt đoạn phình và thay bằng ống ghép nhân tạo.

PGS.TS.BS Trần Minh Bảo Luân, Phó Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, người trực tiếp phẫu thuật cho biết thành mạch của người bệnh tổn thương nhiều nên rất mỏng manh. Việc khâu nối phải chính xác tuyệt đối để tránh làm rách thêm mạch máu. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tình trạng chảy máu sẽ cực kỳ nghiêm trọng và khó kiểm soát.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, sau gần 4 giờ tập trung cao độ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Khối phình được loại bỏ hoàn toàn, dòng máu tái thông tốt. Chỉ sau 7 ngày hậu phẫu, ông N. đã hồi phục nhanh chóng và được xuất viện an toàn.