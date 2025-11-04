Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân và tạm giữ hình sự 21 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: CACC

21 đối tượng trên trú ở các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và TP Hà Nội. Nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Thị Hiền (SN 1984, trú tại phường Duy Tân).

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 767 triệu đồng, bát, đĩa sứ, 4 quân vị cùng một số công cụ, phương tiện được các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi. Để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường thuê địa điểm vắng người rồi bố trí ô tô chở các con bạc đến; đồng thời, tổ chức nhiều vòng canh phòng, cảnh giới và sử dụng bộ đàm để báo động cho các con bạc khi phát hiện cơ quan chức năng.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.