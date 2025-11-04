Chiều 4/11, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội thông tin về kết quả xác minh, làm rõ trường hợp hai xe SH mang cùng biển kiểm soát có "tứ quý 9" ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 3/11, người dân phát hiện và ghi lại hình ảnh hai xe máy nhãn hiệu Honda SH mode mang cùng biển kiểm soát 29D2-X99.99 lưu thông trên đường, sau đó gửi thông tin phản ánh đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT.

Hai xe SH mode cùng gắn biển số có "tứ quý 9" được người dân ghi hình. Ảnh: CACC

Tiếp nhận phản ánh, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 4 xác định, chủ xe SH mode mang BKS 29D2-X99.99 là ông Đ.M.T. (SN 1977, trú tại phường Định Công, Hà Nội).

Lực lượng chức năng làm việc với các bên liên quan. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, ông Đ.M.T. cho biết, ông đã bán xe này cho ông T.Đ.L. (SN 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi bán xe, ông T. đã làm thủ tục thu hồi biển số, đồng thời, đăng ký cho xe Honda SH mode khác (xe màu đỏ), gắn lại biển 29D2-X99.99 theo quy định.

Về phía ông T.Đ.L., sau khi mua xe chưa hoàn tất thủ tục đăng ký. Trong thời gian này, con gái ông là bà T.L.P. (SN 1980) đã tự ý đặt mua một biển số (biển giả) 29D2-X99.99 qua mạng xã hội, gắn vào xe và lưu thông trên đường.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.L.P. về các hành vi: “Điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp” và “Không có giấy chứng nhận đăng ký xe”. Bà P. sẽ bị phạt 7,5 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe, đồng thời bị tịch thu biển kiểm soát không do cơ quan chức năng cấp.