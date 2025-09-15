Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Hồng Sơn (27 tuổi, trú xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi chứa mại dâm; bắt khẩn cấp Đằng Văn Sơn (41 tuổi, trú xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đằng Văn Sơn (áo xám) chủ quán Karaoke 88. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện quán Karaoke 88 tại thôn Vực Lựu do Đằng Văn Sơn làm chủ có dấu hiệu chứa mại dâm.

Theo cơ quan công an, cơ sở này gồm 2 nhà ba tầng, liên thông với nhà ở của chủ quán, được lắp nhiều camera giám sát, hàng rào sắt kiên cố và chỉ tiếp khách quen. Đằng Văn Sơn thuê Đinh Hồng Sơn làm quản lý, trực tiếp bố trí nhân viên nữ bán dâm cho khách.

Khoảng 15h ngày 13/9, lực lượng chức năng đột kích quán Karaoke 88, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại phòng hát.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 triệu đồng tiền khách trả cho nhân viên cùng nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng khai nhận, khi khách có nhu cầu mua dâm, Đinh Hồng Sơn sẽ trực tiếp dẫn mối cho khách theo chỉ đạo của Đằng Văn Sơn.

Thời điểm cảnh sát đột kích, quán Karaoke 88 có nhiều nhân viên nữ mặc đồng phục màu đen. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đằng Văn Sơn, lực lượng chức năng thu giữ gần 10g ma tuý cùng một số vật chứng liên quan. Tại cơ quan công an, Đằng Văn Sơn thừa nhận, y là người điều hành hoạt động mua bán dâm tại quán Karaoke 88.

Hiện vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.