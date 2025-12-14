Sau hàng loạt chiếc Maserati MC20 đưa về Việt Nam với đa dạng màu sơn như vàng, xanh, xám, trắng,… và phiên bản khác nhau, đại lý phân phối của Maserati mới đây tiếp tục nhập khẩu về một chiếc MC20 phiên bản giới hạn khiến giới chơi xe không khỏi bất ngờ. Đây là chiếc siêu xe bản giới hạn hiếm hoi cập bến nước ta trong năm nay.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo VietNamNet, chiếc MC20 này là phiên bản Notte, sản xuất giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu và cũng là chiếc đầu tiên tại Việt Nam. Theo công bố của đại lý chính hãng, chiếc siêu xe có giá bán niêm yết 22,28 tỷ đồng. Để chiếc xe lăn bánh với biển dân sự thông thường, chủ xe phải bỏ ra tổng số tiền gần 25 tỷ đồng.

“Notte” trong tiếng Ý nghĩa là “đêm”. Đây là lý do khiến nhà sản xuất chọn màu sơn đen mờ cho ngoại thất xe. Màu sơn này có tên gọi Nero Essenza Matte, do bộ phận cá nhân hóa Maserati Fuoriserie phối hợp cùng tay đua thử nghiệm xe của hãng – ông Andrea Bertolini – để hoàn thiện.

So với phiên bản thường, MC20 Notte có một số thay đổi nhỏ. Tổng thể kiểu dáng, thiết kế của xe không đổi, song phần đầu xe gây chú ý với logo cây đinh ba sơn màu vàng mờ. Khung lưới tản nhiệt nối liền với líp cản trước làm bằng sợi carbon.

Tương tự, đuôi xe thay đổi nhẹ với dòng chữ “Maserati” không mạ crôm mà sơn màu vàng mờ. Bộ khuếch tán và cản sau cũng làm liền khối bằng chất liệu carbon, giúp giảm đáng kể trọng lượng cho xe. Ống xả sơn màu đen bóng đặt đối xứng, tạo sự đồng nhất với ngoại thất màu đen của xe.

Sợi carbon tiếp tục được hãng xe Ý sử dụng cho bộ ốp sườn. Bên trên là thanh nẹp sơn màu vàng mờ cùng huy hiệu MC20 màu đen tương phản.

Xe vẫn được trang bị bộ mâm 5 chấu, lấy cảm hứng từ logo cây đinh ba của Maserati, với kích thước 20 inch và sơn màu đen mờ kèm viền màu vàng bên ngoài. Điều khiến nhiều người tiếc nuối là chiếc siêu xe bản giới hạn chỉ dùng loại phanh thép tiêu chuẩn, có hiệu năng thấp hơn loại phanh ceramic-carbon.

Nội thất chiếc Maserati MC20 sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp cùng một số vị trí màu xám. Đường chỉ khâu dùng màu vàng tương phản, tạo điểm nhấn hơn cho khoang cabin. Vô-lăng ốp sợi carbon mờ và bọc vật liệu Alcantara, tích hợp nút đề nổ Start/Stop, chế độ lái Launch cùng các nút chức năng. Xe được trang bị màn hình giải trí và bảng đồng hồ cùng kích thước 10,25 inch.

Ghế ngồi là loại ghế thể thao chỉnh điện đa hướng, bọc da cao cấp xung quanh và vật liệu Alcantara ở giữa. Tựa đầu thêu logo Maserati màu vàng bắt mắt.

Nằm giữa hai ghế là một tấm bảng nhỏ viết dòng chữ “UNA DI 50”, trong tiếng Italia mang ý nghĩa “1 trong 50” để đánh dấu cho phiên bản giới hạn 50 chiếc này.

Nhiều chi tiết khác bên trong nội thất làm bằng sợi carbon để tăng tính thẩm mỹ và thể thao, có thể kể đến như cụm điều khiển trung tâm, ốp trên bảng đồng hồ, bậc cửa, lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Thay vì sử dụng tay nắm cửa truyền thống, Maserati chọn cách trang bị dây nắm cửa nhằm giảm trọng lượng cho xe, đồng thời dùng nút bấm bên trong táp-pi để mở cửa.

Maserati MC20 sử dụng động cơ Nettuno V6 tăng áp kép, dung tích 3.0 lít. Cỗ máy này sản sinh sức mạnh lên tới 621 mã lực và 730 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ tốn vỏn vẹn 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị / cao tốc / hỗn hợp lần lượt là 20,8 / 9,8 / 11,6 lít/100 km.

