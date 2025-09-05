Theo Sở Cảnh sát Las Vegas (bang Nevada, Mỹ), nghi phạm là Vincent Farmer, 41 tuổi. Trước đó, người đàn ông này bị cáo buộc đã đẩy bạn gái cũ ra khỏi xe rồi lấy chiếc xe đi. Khi cảnh sát truy đuổi, Farmer tiếp tục chống đối và lộ thêm một lệnh truy nã về tội âm mưu giết người tại hạt Nye County.

Để khống chế, lực lượng tuần tra đã dùng Grappler – thiết bị gắn phía trước xe cảnh sát, có khả năng phóng thanh chắn kèm lưới vào bánh sau xe nghi phạm, khiến xe buộc phải dừng lại. Nhờ vậy, cảnh sát đã khống chế nhanh gọn, tránh những rủi ro từ biện pháp rải đinh hay đâm mạnh vào đuôi xe (PIT) vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đại diện Sở Cảnh sát Las Vegas khẳng định, Grappler đã chứng minh hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn cho cả sĩ quan lẫn người dân. Thiết bị này cũng được xem là giải pháp nhân văn hơn, sau nhiều vụ việc thương tâm từng xảy ra khi cảnh sát dùng cách ngăn chặn truyền thống.

Farmer hiện bị giam giữ tại quận Clark. Ngoài cáo buộc cướp tài sản và bạo lực gia đình, nghi phạm còn đối diện với hàng loạt tội danh như cưỡng bức người được bảo vệ, tàng trữ ma túy và lệnh truy nã về tội giết người.

(Theo Newsflare)

