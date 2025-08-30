Vụ việc xảy ra vào ngày 28/8 tại đường Farmington ở thành phố Livonia (bang Michigan, Mỹ), khi cảnh sát phối hợp với nhau để không chế một nhóm đối tượng ăn trộm xe và bỏ chạy.

Khi lực lượng chức năng áp sát đuôi xe và sử dụng Grappler (thiết bị quấn lưới cường độ cao vào lốp và trục sau) buộc chiếc xe không thể di chuyển tiếp.

Tài xế là một người đàn ông 27 tuổi đến từ Brighton, đã cố gắng bỏ trốn bằng cách lùi và tăng tốc, nhưng nỗ lực này khiến trục sau của chiếc xe Chevrolet bị gãy và xe hư hỏng hoàn toàn.

Hai nữ đồng phạm ngồi phía sau, lần lượt 32 và 31 tuổi, cũng bị bắt giữ tại hiện trường. Cảnh sát cho biết không có thương tích nào được ghi nhận.

(Theo Newsflare)

