Theo hình ảnh từ camera an ninh, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 28/8 tại quận Cekmekoy (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Chiếc xe tải đã lao nhanh qua trạm thu phí Huseyinli nhưng mất lái khiến một góc cabin của trạm bị kéo sập. Sau đó, chiếc "xe điên" này còn nhao sang bên phải và tông trúng một xe tuần tra của cảnh sát đang đậu ven đường.

Lực lượng cứu hộ, y tế, cứu hỏa và cảnh sát tuần tra đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt. Vụ tai nạn làm 5 người bị thương, gồm hạ sĩ Hasan Dogan, hạ sĩ Mustafa Karahaliloglu, hai người trên xe tải và một dân thường gần đó. Tất cả được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện.

Phát ngôn liên quan đến vụ việc trên, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, lái xe tải là một người đàn ông đã bị bắt giữ ngay lập tức. Kết quả xét nghiệm cho thấy, tài xế dương tính với chất cấm. Khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có một lượng ma túy trên xe.

(Theo Newsflare)

